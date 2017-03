Konstanz Ex-Stadträtin Vera Hemm erinnert an die Anfänge der Frauenbewegung in Konstanz

Ex-Stadträtin Vera Hemm erinnert an die Anfänge der Frauenbewegung in Konstanz

Sie war treibende Kraft für eine Frauenliste und für ein Frauenkabarett. Ex-Stadträtin Vera Hemm beleuchtet in einer Lesung eine Zeit, in der Arbeitnehmer noch Zeit für politisches Engagement hatten.

Vera Hemm ist 81 Jahre alt, doch wenn sie auf die Anfänge ihrer Ausbildung als Chemielaborantin bei Degussa und den mehr als 30 Jahren ihres Arbeitslebens ab 1962 bei Byk Gulden blickt, hört sich das an, als würde sie aus Zeiten berichten, die 100 Jahre zurück liegen. Sie erinnert sich noch daran, wie die Umstellung von der Auszahlung des Lohns in der Tüte auf ein Konto die Beschäftigten und den Betriebsrat bewegten. Die Gewerkschafterin und frühere Stadträtin hat viele ihrer früheren Erlebnisse in ihrem Buch "Im Zeichen der roten Nelke" niedergeschrieben. Den Frauentag am Mittwoch, 8. März, nimmt sie zum Anlass, um daraus zu lesen, und zwar ab 20 Uhr im Foyer der Spiegelhalle.

Im Mittelpunkt stehen Kapitel zur Frauenbewegung in Konstanz. Unter anderem wird es darum gehen, warum für die Wahl in den Betriebsrat von Byk Gulden eine Frauenliste aufgestellt wurde. Doch es geht auch um das Leben vor 50 Jahren in der Stadt.

Hemm hatte sich in den 70er-Jahren im Betriebsrat von Byk Gulden engagiert. Es waren Zeiten, in denen es auf der Arbeit noch recht gemütlich zugehen konnte. Sie erinnert sich an einen Protestzug, bei dem es nicht etwa um mehr Gehalt oder weniger Arbeitsstunden ging, sondern um den Ärger darüber, dass im damaligen Werk in der Gottlieber Straße die traditionelle Fasnacht nicht mehr gefeiert werden sollte. Ergebnis der Demonstration: Die Belegschaft habe bald auf einem Schiff feiern können, das für sie im Hafen lag. Auch die Einführung einer Gleitzeit-Uhr habe die Beschäftigten damals bewegt. So viel Kontrolle sei noch niemand gewöhnt gewesen.

Die großen Probleme für den Betrieb, die Übernahmen und Verlagerungen, die kamen alle erst, nachdem Hemm dort nicht mehr beschäftigt war. Die Menschen hatten noch Zeit, sich neben dem Beruf politisch und gewerkschaftlich zu engagieren. So wie Hemm, die sich den Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund anschloss, als das Frauen-Kabarett "Menschen, zufällig weiblich" entstand.

Die Konstanzer DGB-Frauen stellten sich gegen einen Beschluss des Bundesvorstands, als sie in den 80er-Jahren den Internationalen Frauentag feierten. Die Bundesorganisation hielt diesen Tag für parteipolitisch besetzt und wollte keine Feiern. Erstmals bei einer Feier zum 1. Mai war Hemm übrigens 1946 dabei, also mit elf Jahren. Sie erlebte damals, wie sich in Konstanz 2000 Menschen trafen. Die heutigen Maifeiern ziehen nur noch knapp 100 Besucher an.

Auch Hemms Mutter war überzeugte Gewerkschafterin. In der Nachkriegszeit seien am Küchentisch die Mitgliederbücher ausgefüllt worden, ihre kindliche Schönschrift sei dabei gefragt gewesen, sagt Hemm.