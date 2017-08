vor 1 Stunde SK Konstanz Es war die Kennzeichen-Prägemaschine: Rauch im Landratsamt Konstanz

Mitarbeiter der Außenstelle des Landratsamts in der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz haben am Montagmorgen die Feuerwehr alarmiert. Ein großer Einsatz war laut Feuerwehr nicht nötig.