Konstanz "Es gibt es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, wenn es um die großen Themen des menschlichen Lebens geht"

Thomas Fischer engagiert sich seit Jahren in Burundi und hat seine Erfahrungen jetzt in einem Roman verarbeitet. Im Interview spricht er über darüber, wie er den Flüchtlingsdiskurs erlebt

Herr Fischer, in ihrem Buch geht es um einen Familienvater, der in der Flucht durch halb Afrika nach Europa den einzigen Ausweg in eine bessere Zukunft für seine Familie sucht. Basiert „Der Weg der Schwalbe“ auf einer wahren Geschichte, die Ihnen in all den Jahren ihres Engagements in Afrika begegnet ist?

Nein, nicht auf einer einzigen Geschichte. Aber ich habe natürlich viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, verarbeitet. Vieles, was in dem Buch passiert, ist von tatsächlichen Ereignissen inspiriert.

Was sind das für Erfahrungen?

Ich bin seit 14 Jahren in Burundi aktiv für Project Human Aid. Eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe: Das ist eine Welt, die mit unserer ziemlich wenig zu tun hat. Auf den ersten Blick zumindest.

Und auf den zweiten Blick?

Gibt es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, wenn es um die großen Themen des menschlichen Lebens geht. Die sind nicht so viel anders als bei uns. Wenn man sich mit fremden Kulturen und Menschen beschäftigt, neigt man dazu, immer gerne die Unterschiede in den Blick zu nehmen. Aber nach all den Jahren weiß ich: Die Themen sind dieselben wie bei uns. Die große Liebe, die Probleme oder Freude mit den Kindern, die Jobsuche, der Ärger mit dem Nachbarn.

Ein Thema, das die Menschen weltweit beschäftigt, ist die Sicherheit – darunter die, seine Familie ernähren zu können. Der Protagonist in ihrem Buch, Bonaventure, kann es nicht mehr und macht sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Ist das eine Geschichte, die für viele Geschichten steht, die sie in Burundi miterlebt haben?

Das ist eine Geschichte, die für mindestens 95 Prozent der Menschen in Burundi gilt. Jedes Problem, das man hat, wird ganz schnell existenziell. Wir fallen hier relativ sanft, auch wenn es vielen nicht so vorkommt. Wir haben Grundsicherungssysteme, wir bleiben in der Regel krankenversichert, auch wenn wir finanzielle Probleme haben. Hungertote gibt es meines Wissens in Deutschland nicht. Wenn Sie in Burundi in eine wirtschaftliche Notlage geraten, wie auch immer, dann wird es ganz schnell existenziell.

Warum haben Sie einen Roman und kein Sachbuch geschrieben?

Ich hatte tatsächlich überlegt, einen Erfahrungsbericht zu schreiben, kam dann aber schnell wieder davon ab. Denn solche Bericht haben schnell den Dreh: „Toller weißer Entwicklungshelfer zeigt den Leuten, wie es wirklich zu laufen hat.“ Und das ist totaler Quatsch. Das will ich auch nicht. Deshalb die Idee, meine Erfahrungen in Form von Belletristik, in Form von Fiktion zu verarbeiten.

Das heißt, es gibt keine Moral von der Geschicht?

Moral ist ein schwieriger Begriff. Aber es steckt eine Idee dahinter. Die Menschen in Deutschland, Europa oder den USA haben gerade gewaltige Angst vor allem Fremden. Mein Versuch ist zu zeigen: So anders sind wir gar nicht, wenn es um die großen Themen des Lebens geht. Wenn man jemanden kennenlernt, wenn auch nur über ein Buch, vielleicht hat man dann etwas weniger Angst. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich einen anderen Blick auf die Dinge zeigen.

In der Realität würde Bonaventure, wenn er es denn nach Europa schafft, wieder zurück geschickt werden – als Wirtschaftsflüchtling. Wie sehen Sie das politisch?

Eine schwere Frage. Bonaventure ist das, was wir Wirtschaftsflüchtling nennen würden, ja. Wenn man sich aber ansieht, was ihm so zustößt und warum er das macht, was er macht, werde ich der Letzte sein, der das Kreuz über ihn bricht. Ich glaube auch, dass die Menschen, die Angst vor Flüchtlingen haben oder dem Thema sehr kritisch gegenüber stehen, sich mal ganz ehrlich befragen sollten: Würden sie in der Situation nicht ähnlich handeln? Bevor die Kinder verhungern und die Familie zerbricht? Da würden auch bei uns in Deutschland die meisten Familienväter oder -mütter alles tun, um das zu verhindern.

Wenn es um Fluchtrouten geht, schauen wir vor allem auf das Mittelmeer und die Ägäis. Aber Joel Gomez, ein Fußballer aus Kamerun, hat mal gesagt: „Die Sahara ist gefährlicher als das Mittelmeer“. Stimmt das?

Es gibt meines Wissens keine verlässlichen Zahlen. Wir wissen nicht, wie viele Leute im Mittelmeer ertrinken, wir wissen nicht, wie viele in der Sahara die Reise nicht überstehen. Allerdings wird die Sahara im lokalen Sprachgebrauch auch „Das Meer ohne Wasser“ genannt. Das Prinzip ist das gleiche: Eine riesige, scheinbar gleichförmige Distanz, die es zu überwinden gilt, wo viele Gefahren lauern. Wenn etwas schiefläuft, wird es gleich tödlich.

Mit welchen Gefahren hat Ihr Protagonist Bonaventure zu kämpfen?

Das größte Problem ist das finanzielle. Er muss sehen, wie er sein Geld so verteilt, sodass es für die ganze Reise reicht. Es ist ja auch nicht so wie bei uns, dass an jeder Ecke ein EC-Automat steht. Man muss Bargeld mitschleppen, muss sich an vereinbarten Punkten vielleicht Geld von der Familie nachschicken lassen. Das ist ein enormer logistischer Aufwand, der da hinter steckt. Wenn ihm das Geld ausgeht, ist er einer von den vielen Gestrandeten, wie es sie in dem Bereich der Sahara zu Hundertausenden in den Städten gibt.

Haben Sie das Buch auch Ihren Bekannten in Burundi gegeben?

Ja, ich habe das große Glück, dass ein burundischer Freund Korrektur gelesen hat. Er lebt schon seit ein paar Jahren in Deutschland lebt und spricht auch sehr gut deutsch. Zum Glück hatte er sehr wenig zu mäkeln.

Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Mitbegründer der Konstanzer Burundi-Hilfe „Project Human Aid“. Zuletzt hat der Verein sein Engagement für Frauen ausgeweitet. Um was genau geht es da?

Das neue Projekt ist ein Mutter-Kind- Heim in der burundischen Hauptstadt Bujumbura. Burundi ist ein Land, das in vielerlei Hinsicht noch so funktioniert wie Deutschland im 19. Jahrhundert. Da kommen also junge Frauen aus ganz einfachen Verhältnissen vom Land in die Stadt, finden vielleicht einen kleinen Job als Hausangestellte oder Köchin, werden dann oft Opfer sexueller Gewalt und stehen plötzlich mit einem Kind da. Sie sind sozial geächtet und werden von ihren Familien verstoßen. Das Mutter- Kind-Haus bietet solchen jungen Frauen und ihren Kindern für einen überschaubaren Zeitraum einen sicheren Hafen und hilft ihnen, wieder zurück in die Gesellschaft zu finden.

Arbeiten Sie mit Partnern vor Ort?

Ja, das ist unser Prinzip. Wir knüpfen immer an in Burundi Vorhandenes an.

Sind weitere Projekte in Planung?

Momentan sind wir ganz zufrieden mit dem, was wir schon machen. Und das ist eine ganze Menge: Wir haben mehrere Schulen, die wir unterstützen und betreiben eine eigene, wir haben das Mutter-Kind-Heim. Um neue, große Schritte machen zu können, müssten wir erst einmal neue Geldquellen erschließen.

Warum machen Sie persönlich das alles?

Ursprünglich mal aus schlechtem Gewissen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte in den 90er Jahren in Deutschland einen Burunder kennengelernt. Als der dann zurückging – damals herrschte dort noch Bürgerkrieg – habe ich gar nichts gemacht. Obwohl ich mit ihm befreundet war. Im Laufe der Jahre kam das schlechte Gewissen, dass es einfach nicht geht, nichts zu machen, wenn er unter schwierigsten Bedingungen versucht, zu leben und zu arbeiten – und ich sitze hier wie die Made im Speck.

Warum machen sie es heute noch?

Zum einen ist es eine sehr konkrete Arbeit. Man kann zählen, wie viele Kinder einen Schulabschluss oder Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Oder wie viele Frauen in dem Mutter-Kind-Heim Schutz finden. Unsere Arbeit ist sehr klar sichtbar, und das macht Freude. Zum anderen glaube ich, dass wir viele wirklich drängende Probleme auf unserer Welt nur dann in den Griff bekommen, wenn wir uns intensiv anderen Teilen der Welt zuwenden. Dieser Reflex, zu sagen: Wir konzentrieren uns jetzt einfach auf uns und beziehen alle Probleme, die es auf der Welt gibt immer nur darauf, was sie für uns bedeuten, führt langfristig nur zu noch mehr Abspaltung. Aber nicht zur Lösung der Probleme.

Der Autor und das Project Human Aid