Konstanz Es blüht wieder auf der Konzilwiese

Bürger haben die Initiative für Blumenschmuck am Hafen ergriffen. Jetzt stehen Pflanzentöpfe am Brunnen – und es dürfen gerne noch mehr werden.

Die Geranien leuchten in rosa, die Löwenmäulchen in gelb: Auf der Wiese vor dem Konzil blüht es wieder. Bürger haben die Initiative ergriffen und das von vielen als kahl empfundene Grün mit Hilfe von Pflanzentöpfen farbiger gestaltet. Wenn schon der Ruf nach dem alten Blumenbeet am Brunnen auf der Konzilwiese in der Politik stetig verhallt, dann, so beschlossen der Konzilwirt Manfred Hölzl und die Stadträtin des Jungen Forums Gabriele Weiner, müssen Bürger eben selbst tätig werden. Sie fanden schnell Mitstreiter.

Bei ihrer Aktion nehmen die Initiatoren Bezug zur Papstwahl vor 600 Jahren im Konstanzer Konzil. Im Internet warben sie unter der Überschrift "Blumen für den Papst" für ihr Projekt. Sie baten Bürger, Töpfe mit blühenden Blumen an den Brunnen auf der Konzilwiese zu bringen. Weiner und Hölzl bedauern sehr, dass mit der Renovierung des Platzes im Jahr 2014 dort das Blumenbeet abgebaut wurde. Beide hoffen, dass noch viele andere Bürger Blumen im Topf auf die Wiese stellen. Die Versorgung mit Wasser will das Team der Konzilgaststätte übernehmen. Es steht aber auch eine Gießkanne bereit, mit der Passanten spontan Wasser aus dem Brunnen für die Blumen schöpfen können.

Am Konzilplatz, der im Jahr 2014 für 750 000 Euro umgestaltet worden war, scheiden sich die Geister. Während die einen das Brunnenbecken mit dem früheren Blumenbeet als überholte 60er Jahre Optik empfanden, trauern andere dem Blumenschmuck nach. Ursprünglich sollte die gesamte Konzilwiese mit Brunnen und Beet einer Sandfläche weichen. Nach Protesten von Bürgern blieben die Wiese und die sanierungsbedürftigen Brunnen, die Farbtupfen des Blumenbeets aber waren verschwunden. Seitdem wird darüber gestritten, ob der Platz nun öde ist und einer weiteren Aufwertung bedarf, oder ob er einfach modern, offen und tauglich ist, alle Gäste aufzunehmen. Zuletzt war eine Gruppe Palmen am Rande der Wiese gesetzt worden. Doch Blumenfreunde wie Gabriele Weiner überzeugte das nicht.

Thomas Stegmann, Leiter des städtischen Hochbauamts, hat Pläne für eine Spiegelfläche mit Wasser in der Schublade liegen. Doch auch für diese Idee zeichnet sich momentan wegen der Kosten keine politische Mehrheit ab. Konzilwirt Manfred Hölzl indes hat privat an einem seiner Geburtstage um Spenden für einen neuen Brunnen auf der Wiese gebeten. Auf diese Weise kamen rund 10 000 Euro zusammen. Ob und wann er Gelegenheit bekommt, das Geld einzusetzen, ist noch offen.

Der neue Blumenschmuck fiel jedenfalls am Dienstagabend einigen Passanten sofort auf. "Das war schon lange fällig", sagte eine Frau im Vorübergehen. Es ist nicht das erste Mal, dass in Konstanz Bürger für Blumenschmuck auf öffentlichen Flächen sorgen. Sie wurden auch an der Hafenuhr, an der Seestraße und an der Fähre aktiv.

Der Platz am Hafen

Mit der Sanierung des Platzes vor dem Konzil im Jahr 2014 wurden die Blumenbeete auf der zentralen Wiese entfernt. Vorerst geblieben ist der Brunnen aus den 60er Jahren, der aber als sanierungsbedürftig gilt. Um diesen fit zu machen für die Zukunft müssten nach Einschätzung der Stadtverwaltung rund 50 000 Euro investiert werden. In der selben Größenordnung liegen die Kosten für den Bau einer spiegelnden Wasserfläche anstelle des Brunnens. Direkt nach der Sanierung des Platzes am Konzil hatte eine Ausstellung von Nutzpflanzen aus der Konzilzeit Farbe auf die Wiese gebracht. Nach dem Abbau rissen die Debatten über den fehlenden Blumenschmuck nicht mehr ab. (rin)