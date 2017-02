Kreis Konstanz Erstmals gibt es eine Jahreszahl: 2027 könnte die B 33 im Kreis Konstanz fertig sein

Noch zehn Jahre Baustelle, aber dann ist die wichtigste Verkehrsader im Kreis Konstanz komplett vierspurig: Die Planer haben einen Zeitplan für den Ausbau vorgelegt. Warum das alles so lange dauert und was die Politik dazu sagt.

Vierspurig und kreuzungsfrei vom Autobahnkreuz Hegau bis zur Schweizer Grenze: Das könnte bis zum Jahr 2027 Wirklichkeit sein. Frühestens in zehn Jahren sollen Autofahrer ohne die üblichen Staus bei Allensbach oder an der Reichenauer Waldsiedlung auf der meistbefahrenen Straße im Kreis Konstanz unterwegs sein. Drei Tunnel und mehrere Anschlussstellen sollen für einen flüssigen Verkehr, für einen hohen Schutz der Anwohner und für eine optimale Naturverträglichkeit sorgen – und politische Rückschläge sind nicht mehr zu erwarten, weil der Bund an seiner Zusage für die Gesamtfinanzierung festhält. Mit diesen neuen Eckdaten sieht es für den Vollausbau der Bundesstraße 33 deutlich besser aus, als zeitweise befürchtet worden war.

Mit dem neuen Zeitplan überraschten Yvonne Guduscheit, die neue Chefin der Neubauleitung Singen des Freiburger Regierungspräsidiums, sowie Projektleiter Daniel Schrodin jüngst bei einem Politiker-Besuch. Danach bleibt es dauerhaft beim Ausbau von zwei Seiten her. Nächste Etappen sind die Fertigstellung der Kindlebildkreuzung nebst zweiter Bahnbrücke noch in diesem Jahr, der vierspurige Ausbau von Markelfingen bis Allensbach-Mitte bis 2021, der Baubeginn zwischen Allensbach-Mitte und Hegne mit den beiden Tunneln voraussichtlich 2019 sowie der der Baustart für den Tunnel Waldsiedlung 2020 oder 2021. Am Ende wären seit der Planfeststellung, also der Baugenehmigung für den B-33-Ausbau, bis zur Fertigstellung 20 Jahre vergangen.

Norbert Bathle, CDU-Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sagte, dass der Bund auf einen schnellen Ausbau drängt: "Alle Bauabschnitte sind zum Bau freigegeben, und wir werden auch künftig von beiden Enden her gleichzeitig bauen", betonte er bei einem Besuch auf der Baustelle. Die von ursprünglich auf 139 Millionen Euro geschätzten Kosten würden inzwischen mit 244 Millionen angenommen, sagte er. Grund sind unter anderem hohe Sicherheitsanforderungen gerade an die Tunnel, außerdem werde "hier unglaublich viel getan im Namen des Naturschutzes und des Lärmschutzes". CDU-Bundestagsabgeordneter Andreas Jung, der Barthle an den Bodensee eingeladen hatte, bekräftigte: "Das Geld ist da, und der Bund möchte, dass das Geld so schnell wie möglich verbaut wird."

Dass jetzt alles etwas schneller gehen soll, sorgte bei Reichenaus Bürgermeister Wolfgang Zoll und dem Allensbacher Bürgermeister-Stellvertreter Ludwig Egenhofer für Begeisterung: "Ich habe oft moniert, dass es nicht richtig vorangeht, aber jetzt kommt Tempo in die Baustelle", lobte Egenhofer. "Danke, dass das so gut läuft", ergänzte Zoll, und der Konstanzer Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn sprach von einer "Lebensader für die Stadt Konstanz und den Wirtschaftsstandort".

Für die Autofahrer bleibt die Bundesstraße 33 während der gesamten Bauzeit benutzbar. Die Baufirmen errichten parallel zur bestehenden Trasse zwei weitere Fahrspuren, auf die der Verkehr dann verlegt wird. Es folgt die Sanierung der beiden alten Fahrspuren, dann ist der Abschnitt tatsächlich vierspurig. Die nächsten so fertiggestellten Abschnitte sollen die Kindlebild-Kreuzung und das erste Teilstück am Schnellstraßen-Ende sein. Bisher beeinträchtigten die Baustellen an beiden Enden der Ausbaustrecke den Verkehr weniger als befürchtet, lobte Egenhofer.

Vom ersten Planzur fertigen Straße

Zehn Jahre Bauzeit für nur neun Kilometer vierspurigen Ausbau zwischen Kindlebild-Kreuzung und B-33-Schnellstraßenende bei Markelfingen? So begründen es die Planer: