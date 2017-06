Konstanz Ersthelfer retten Leben: Glückliches Ende eines Badeunfalls

Am Dienstagabend verlor ein Schwimmer im Seerhein das Bewusstsein, doch aufmerksame Badegäste konnten die Person über Wasser halten, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Wie die Feuerwehr Konstanz mitteilt, ging am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr ein Notruf ein, dass eine Person im Wasser am Herosé Gelände bewusstlos geworden war. Die DLRG Konstanz und die Feuerwehr wurden alarmiert und fuhren an die Einsatzstelle.Der Verunfallte war vermutlich aus medizinischen Gründen während des Schwimmens bewusstlos geworden, konnte aber sehr schnell von beherzten Ersthelfern über Wasser gehalten und auf den Brückenpfeiler der Fahrradbrücke gezogen werden.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten mit Hilfe eines Schlauchboots Personal des Rettungsdienstes zum Patienten und brachten diesen dann mit dem Boot zurück an Land. Dort wurde der Schwimmer an Rettungswagen und den Notarzt übergeben.Die Feuerwehr Konstanz spricht einen großen Dank an die Ersthelfer aus, die schnell und richtig gehandelt haben.