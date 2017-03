Konstanz Erste Messe im Bodenseeforum: Gesundheit steht im Fokus

Am 18. und 19. März findet im Bodenseeforum in Konstanz die erste Messe statt. Besucher können sich informieren, ausprobieren und durchchecken lassen.

Wie hoch sind die Cholesterinwerte? Was bedeutet das neue Pflegestärkungsgesetz für mich und meine Angehörigen? Wie bekomme ich meine Rückenprobleme in den Griff? Wie gut sind die neuesten Ernährungstrends und Abnehm-Methoden wirklich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Gesundheit erhalten Besucher auf der Messe „Gesundheitstage Bodensee“ am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, im Konstanzer Bodenseeforum. Informieren, ausprobieren, kostenlos durchchecken lassen: Über 70 Gesundheitsanbieter, 45 Programmpunkte sowie zwölf Vital-Untersuchungen rücken das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt. „Die Themen reichen sprichwörtlich von Kopf bis Fuß und sprechen alle Altersklassen an“, kündigt Martin Kiesling von der Veranstaltungsleitung an.

Unter den Messeteilnehmern sind unter anderem der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, die Kurkliniken Mettnau, die Spitalstiftung Konstanz, die AOK, der Verein Biolago, das Zentrum für Psychiatrie Reichenau sowie zahlreiche Fachärzte, Therapeuten, Heilpraktiker und Unternehmen der Sport- und Gesundheitsbranche. Neben der persönlichen Beratung an den Informationsständen ermöglichen moderierte Podiumsgespräche und Fachvorträge einen direkten Informationszugang zu wichtigen gesundheitlichen Themen, so Kiesling. Ein Schwerpunkt am Messesamstag ist zum Beispiel das neue Pflegestärkungsgesetz, das seit 1. Januar gilt. „Es gibt einen deutlich erhöhten Bedarf an Information, das merken wir immer wieder in unserer täglichen Arbeit“, sagte Gerhard Gottwald, Sprecher der AOK Hochrhein Bodensee im Pressegespräch gestern im Bodenseeforum.

Das neue Gesetz bedeute weitreichende Veränderungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Experten unter anderem von der AOK, der Spitalstiftung Konstanz und des Tertianum Konstanz stehen nach einer Podiumsdiskussion für individuelle Fragen zur Verfügung.

Besucher können sich auf der Messe nicht nur informieren, sondern auch ausprobieren: Wie veganes Kochen zum Beispiel schmackhaft gelingt und ob vegane Ernährung wirklich gesund ist. Der Verein Biolago präsentiert bei den Gesundheitstagen zum Beispiel den Gourmetkoch Raphael Lüthy aus Kreuzlingen, der praxisnahe Tipps und Antworten gibt. „Wir wollen den wissenschaftlichen Kern moderner Ernährungskonzepte erklären – und zwar verständlich“, beschreibt Klaus Schäfer, stellvertretender Vorsitzender von Biolago die Idee dahinter. Ein paar Stationen weiter stellt der Schauspieler Peter Schell alias „Karl Faller“ von der SWR-Abendserie „Die Fallers“ die Yoga-Art „Tulayoga“ vor, in dem er auch das Publikum mit einbindet.

Unter dem Motto „Weg von der Reparaturmedizin, hin zur Gesundheitsvorsorge“ gibt es außerdem Vital-Stationen. Der SÜDKURIER Gesundheits-Parcours mit zwölf Stationen sorgt dafür, seinen persönlichen Gesundheitszustand auf Herz und Nieren, Seh- und Hörkraft, Haltungsanalyse und Blutdruck kostenlos testen zu lassen.

Gewinnspiel

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Bodenseeforum Konstanz. Eintritt 5 Euro/ermäßigt 4 Euro (Schwerbehinderte, Rentner und Studenten). Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Es gibt eine Kinderbetreuung durch das Kinderkulturzentrum Kikuz, Anmeldung nicht nötig

Der SÜDKURIER verlost drei mal zwei Eintrittskarten für einen Tag auf der Messe "Gesundheitstage Bodensee" im Bodenseeforum. Die Karten werden unter allen verlost, die zwischen Mittwoch, 8. März, 8 Uhr, und Montag, 13. März, 14 Uhr, unter (0 13 79) 370 500 20 anrufen (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise abweichend) und ihren Namen, Adresse und Telefonnummer sowie das Stichwort Gesundheit hinterlassen. Die Namen der Gewinner werden am Dienstag veröffentlicht.