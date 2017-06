vor 5 Stunden Benjamin Brumm Exklusiv Konstanz/Kreuzlingen Erinnerungen an die Super-Zeit: Wie Kreuzlinger Händler den Einkaufstourismus erleben

Schweizer Kunden geben jedes Jahr rund 300 Millionen Euro in Konstanz aus. Darunter leiden nicht nur genervte Konstanzer Bürger sondern auch die Händler in der Schweiz. Was Schweizer Politiker und Verbände jetzt unternehmen wollen.