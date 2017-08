Konstanz Erhöhte Hundesteuer in Konstanz: Vorsicht vor dem Halter

Die erhöhte Hundesteuer in Konstanz ab dem nächsten Jahr schmerzt die Falschen. Der Blick muss sich nicht auf die Hunderassen richten, sondern auf deren richtige Haltung. Der Standpunkt der Woche von Benjamin Brumm.

Die Stadtverwaltung kann stolz sein auf die Initiative "Wir für Tier". Betont das Rathaus doch stets, wie wichtig ihr mündige Bürger sind. "Bringen Sie sich aktiv ein", ist auf der Homepage zur Bürgerbeteiligung zu lesen. "Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung", steht dort ebenfalls. Diese Euphorie wird sich gegenüber "Wir für Tier" in engen Grenzen halten. Die Hundefreunde haben ihrer Ankündigung Taten folgen lassen und zerren Konstanz in die landesweite Öffentlichkeit: Ab sofort läuft eine Petition mit der Forderung an den Landtag, die Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde durch ein modernes Hundegesetz zu ersetzen. Der Anlass ist die künftige Steuer von 900 Euro für Kampfhunde in Konstanz.

Ungeachtet des Erfolgs oder Misserfolgs der Petition – sie muss bis November 21 000 Unterstützer erhalten –, ist festzuhalten: Verwaltung und Gemeinderat haben sich mit der Entscheidung über eine sehr hohe Steuer für sogenannte Kampfhunde keinen Gefallen getan. Sie liegt mehr als 300 Euro über dem Landesschnitt und nur knapp unter der Marke von 1000 Euro, die in früheren Gerichtsurteilen als unzulässig hoch bewertet wurde. Die Argumentation aus dem Rathaus scheint zunächst logisch: Bloß kein Modetrend in Richtung gefährlicher Hunde in der Stadt. Zumal die Zucht der zwölf auf der Liste des Landes stehenden Kampfhunde ausdrücklich verboten ist. Der Stadt geht es aber nicht um fehlende Rassenvielfalt im Stadtbild. Sonst hätte es wohl in den 70er-Jahren eine Dackel-, Anfang dieses Jahrtausends eine Golden-Retriever-Steuer geben müssen. Es geht ihr darum, ein Zeichen zu setzen.

Eines, an dem sich nur jene 25 bis 30 Halter stören, die ab 2018 neunmal so viel Hundesteuer bezahlen müssen als bisher. Das müssen sie, weil sie ihren potenziell gefährlichen Hund angemeldet haben und ihn nicht im Verborgenen illegal halten. Wer das bisher tat, wird sich nun erst recht für diesen Weg entscheiden.

Welcher Hund kämpft?

Die Einschätzungen von Fachleuten, wann ein Hund ein Kampfhund ist oder sein kann, gehen weit auseinander. Sind es jene zwölf Rassen, die in der baden-württembergischen Polizeiverordnung genannt werden? Sind es mehr? Sind es weniger? Zur Einordnung: Über die Bordeauxdogge, laut Liste ein möglicher Kampfhund, steht im Rassestandard: "Sie ist ein guter Gefährte und ihrem Herrn gegenüber sehr anhänglich und liebevoll. Ruhig, ausgeglichen mit hoher Reizschwelle." Die tödliche Beißattacke eines Rottweiles auf eine Seniorin in Villingen-Schwenningen sorgte im Juni für Aufsehen. Rottweiler stehen jedoch nicht auf der Kampfhund-Liste. Über jede der gelisteten Hunderassen finden sich nicht nur der Hinweis auf ihren besonderen Rechtsstatus, sondern auch auf positive Wesenszüge.

Die Vertreter von "Wir für Tier" wissen um die Macht der Symbole. Ihr Vorsitzender zeigt gerne seinen Jack-Russell-Terrier vor – wahrlich kein Kampfhund. Die Botschaft ist klar: Uns geht es nicht nur um Kampfhunde. Die Mitglieder sagen nicht: Lasst uns gefälligst machen, was wir wollen und drückt uns keine Zusatzkosten auf. Die haben Halter von Kampfhunden wegen der notwendigen Wesenstests sowieso. Und das zurecht. Natürlich müssen sie aktiv nachweisen, dass ihre Hunde keine Gefahr für die Gesellschaft sind. Es sind die Folgen aus der Vergangenheit. Zu häufig haben verantwortungslose Halter diese Art von Hunden scharf gemacht und damit zu einer Waffe erzogen.

"Wir für Tier" argumentiert deshalb anders. Die Mitglieder sagen: Der Halter muss seinen Hund verstehen, beide müssen ausgiebig und professionell geschult werden. Sie sagen: Nicht der Hund ist das Problem, sondern Frauchen und Herrchen. Sie sagen: Wir wollen einen sinnvollen Hundeführerschein, wir wollen klare Regeln. Mit diesen Sätzen schaffen sie maximalen gesellschaftlichen Konsens. Welcher Bürger – ob mit oder ohne Hund – würde dagegen argumentieren, Hundebesitzer zum verantwortungsvollen Umgang mit seinem Tier zu verpflichten?

Nun hat die Stadtverwaltung nichts weiter getan, als den für sie möglichen rechtlichen Rahmen auszuschöpfen. Dass dieser an der allerobersten finanziellen Schmerzgrenze liegt, geht nicht einmal auf ihren Vorschlag zurück – sondern auf den der Fraktion der Linken. Doch alle Hunde können beißen. Und selbst der gewiefteste Halter sollte sich zurückhalten, für seinen Vierbeiner die Hand ins Feuer zu legen. Freilich, ein Biss eines Dackels oder Zwergpinschers tut weh, im Zweifel sogar sehr; der Biss eines hüfthohen 50-Kilo-Hundes kann tödlich sein. Doch dafür muss er nicht auf einer Liste stehen, die zudem bereits 17 Jahre alt ist. In Zeiten, in denen ständig neue Züchtungen oder Kreuzungen Einzug auf den Hundemarkt halten, ist das eine Ewigkeit.

In Konstanz zeigt sich, dass die betreffene Polizeiverordnung des Landes veraltet ist. Nicht die Haltung von Hunderassen sollte durch eine erhöhte Steuer bestraft werden, sondern Fehlverhalten beim Umgang und Gleichgültigkeit bei der Hundeerziehung.