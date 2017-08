Konstanz Ergebnis der Toxikologie liegt vor: Täter vom Grey hatte Alkohol und Drogen im Blut

Polizei und Staatsanwaltschaft stellen nach der Auswertung der toxikologischen Untersuchung fest, dass der 34-jährige Mann bei seinem Schusswechsel im Grey zur Tatzeit stark alkoholisiert war und unter Einfluss unterschiedlicher Drogen stand.

Der 34-jährige Täter, der in der Nacht zum 30. Juli durch einen Schusswechsel mit der Polizei vor der Diskothek Grey getötet worden war, hat zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss mehrerer berauschender Mittel gestanden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstagmittag bekannt gaben, lag der Blutalkoholwert bei 1,57 Promille. Zudem habe der 34-Jährige laut der Pressemitteilung "deutlich unter Einfluss von Kokain und THC sowie sedierend wirkender Medikamente" gestanden.

Dies gehe aus dem zwischenzeitlich vorliegenden vorläufigen Ergebnis der toxikologischen Untersuchung hervor. In ihrem Zusammenspiel haben die Substanzen mit der erheblichen Alkoholeinwirkung nach Einschätzung der Gerichtsmedizin auf jeden Fall enthemmend gewirkt.