Konstanz Erfrischendes Eis? 19 Konstanzer Eisdielen im Preisvergleich

SK-Check: Wir haben in 19 Konstanzer Eisdielen die Preise verglichen. Die Betreiber erklären, wie sie kalkulieren

Obwohl sich die Preise in den meisten Eisdielen in Konstanz in den letzten Jahren deutlich erhöht haben, werden mit steigender Außentemperatur auch die Schlangen davor immer länger. Der SÜDKURIER hat 19 Eisdielen getestet, um herauszufinden, wo man für sein Geld am meisten Eis bekommt. Die Preise in den verschiedenen Eisdielen unterscheiden sich mitunter stark. Daher haben wir auch mit einigen Betreibern gesprochen, um die Gründe für die Preiserhöhungen zu erfahren.

Wie haben wir getestet? Für den Test wurden in den Eisdielen jeweils zwei Kugeln Eis im Becher gekauft. Diese wurden gewogen und das Gewicht der Eiskugeln unter Abzug des Bechergewichts ermittelt. Anschließend wurde der 100-Gramm-Preis berechnet.

Wie viel Eis bekommt der Eisdielen-Besucher für wie viel Geld? Bei der günstigsten Eisdiele im Test, Santa Valentina in der Fürstenbergstraße, bekommt man 100 Gramm Eis für 1,14 Euro. Das teuerste Eis im Test war mit 2,59 Euro pro 100 Gramm das Bio-Eis der Eisdiele Gladina in der Hussenstraße hinter dem Schnetztor, das aber geschmacklich überzeugen konnte.

Der Preis für 100 Gramm Eis ist in Konstanz in den letzten acht Jahren um 66 Prozent gestiegen. 2009 kostete eine Kugel Eis noch zwischen 70 und 90 Cent. Heute ist eine Kugel Eis nicht mehr unter einem Euro zu bekommen, während die teuerste Eiskugel im Test 1,50 Euro kostete.

Welche Gründe gibt es für den Preisanstieg? Die Eisdielenbesitzer machen vor allem gestiegene Gesamtkosten für den Anstieg des Eispreises verantwortlich.

Tiziano Pampanin, Inhaber der gleichnamigen Eisdiele in der Theodor-Heuss-Straße, verlangte vor acht Jahren noch 70 Cent pro Kugel. Heute beträgt der Preis ein Euro. Er macht die gestiegenen Unkosten für den Preis verantwortlich. „Man zahlt 16 Cent mehr für Milch als letztes Jahr“, sagt Pampanin. „In Toplagen ist die Miete höher“, erklärt er, „jeder Betreiber rechnet nach eigenem Ermessen.“ Mohamed Mahmudi, Geschäftsführer der Eisdiele Da Toni, betreibt seinen Eisladen in der Rosgartenstraße inzwischen seit zwölf Jahren. Nach eigenen Angaben stieg er damals mit einem Preis von 60 Cent ein, konnte diesen Preis jedoch nicht lange halten. Inzwischen kostet die Kugel Eis bei ihm das Doppelte. Er sah sich zur Preisanhebung gezwungen, da sich die Miete seines Eislokals erhöht habe. Zudem seien Stromkosten sowie Rohstoffpreise gestiegen. Dabei bezieht er sich, anders als Pampanin, nicht auf die Milch: „Über die Milchpreise dürfen wir nicht meckern, das muss man ehrlich sagen.“ Seiner Ansicht nach seien Gründe vor allem stark erhöhte Preise für Zutaten, wie beispielsweise Haselnüsse, Kakao und Pistazien.

Auch Alfredo Nicoletti musste den Eispreis in seiner Eisdiele auf der Marktstätte anheben. Während er 2009 noch 80 Cent für die Kugel verlangte, sind es nun 1,20 Euro. Er begründet seine Preiserhöhung einerseits mit gestiegenen Rohstoffpreisen, andererseits mit dem gestiegenen Mietspiegel und der Einführung des Mindestlohns. Der Preis von Vanille sei von 200 auf 700 Euro pro Kilogramm angestiegen. „Die Kosten werden wirklich einfach immer mehr“, sagt Nicoletti. Zudem betont er, großen Wert auf die hohe Qualität der verwendeten Zutaten zu legen.

Angelo De Fanti, Inhaber der ebenfalls an der Marktstätte liegenden Eisdiele Dolomiti, verlangte 2009 noch 80 Cent für eine Kugel Eis. Nach eigenen Angaben verlangte er in den letzten sechs bis sieben Jahren ein Euro pro Kugel. Mit der Preiserhöhung habe er zu lange gewartet. Die Materialpreise für Vanille und Nüsse seien, wie er sagt, in den letzten sieben Jahren um über 40 Prozent gestiegen. „Die Leute denken immer, die Eiskugel gab es letztes Jahr für ein Euro, aber niemand denkt daran, dass die Kugel schon vor sechs Jahren ein Euro gekostet hat, gleichzeitig aber die Preise gestiegen sind.“ Er gibt an, die Preise für die Kunden bei möglichst gleichbleibend hoher Qualität möglichst niedrig halten zu wollen. Von weiteren Preiserhöhungen möchte er daher in den nächsten Jahren absehen.

In 13 der vom SÜDKURIER getesteten Eisdielen kostet eine Kugel Eis dieses Jahr zwischen 1,10 und 1,50 Euro. Immerhin: Sechs Eisdielen in Konstanz können mit den Preisen von Stockach, Radolfzell und Singen mithalten und verlangen einen Euro pro Kugel.

Der große Überblick: Wo die Eisdielen sind und was das Eis bei ihnen kostet

1. ARLECCHINO: Augustinerplatz 5; Preis: 1 Euro, Gewicht: 56,5 Gramm, 100 Gramm: 1,77 Euro

Augustinerplatz 5; Preis: 1 Euro, Gewicht: 56,5 Gramm, 100 Gramm: 2. CHEZ LÉON: Zollernstraße 1; Preis: 1,10 Euro, Gewicht: 77,5 Gramm, 100 Gramm: 1,42 Euro

Zollernstraße 1; Preis: 1,10 Euro, Gewicht: 77,5 Gramm, 100 Gramm: 3. DA TONI: Rosgartenstraße 13; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 93,5 Gramm, 100 Gramm: 1,28 Euro

Rosgartenstraße 13; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 93,5 Gramm, 100 Gramm: 4. DELFINO: Mainaustraße 154; Preis: 1 Euro, Gewicht: 51 Gramm, 100 Gramm: 1,96 Euro

Mainaustraße 154; Preis: 1 Euro, Gewicht: 51 Gramm, 100 Gramm: 5. DOLOMITI: Marktstätte 10; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 79 Gramm, 100 Gramm: 1,52 Euro

Marktstätte 10; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 79 Gramm, 100 Gramm: 6. EIS ZEIT: Hussenstraße 31; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 66,5 Gramm, 100 Gramm: 1,80 Euro

Hussenstraße 31; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 66,5 Gramm, 100 Gramm: 7. FLORENZ: Bodanstraße 1; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 62 Gramm, 100 Gramm: 1,94 Euro

Bodanstraße 1; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 62 Gramm, 100 Gramm: 8. GLADINA: Hussenstrasse 62; Preis: 1,50 Euro, Gewicht: 58 Gramm, 100 Gramm: 2,59 Euro

Hussenstrasse 62; Preis: 1,50 Euro, Gewicht: 58 Gramm, 100 Gramm: 9. GREZZO: Kreuzlinger Str. 10; Preis: 1 Euro, Gewicht: 45 Gramm, 100 Gramm: 2,22 Euro

Kreuzlinger Str. 10; Preis: 1 Euro, Gewicht: 45 Gramm, 100 Gramm: 10. HOLLY’S: Reichenaustraße 19a; Preis (je nach Sorte): 1,20 bis 1,50 Euro, Gewicht: 94 Gramm, 100 Gramm: 1,28 bis 1,60 Euro

Reichenaustraße 19a; Preis (je nach Sorte): 1,20 bis 1,50 Euro, Gewicht: 94 Gramm, 100 Gramm: 11. I LOVE LEO: Bodanplatz 7; Preis (Keine Kugel): ab 2,90 Euro, Gewicht: 178 Gramm, 100 Gramm: 1,63 Euro

Bodanplatz 7; Preis (Keine Kugel): ab 2,90 Euro, Gewicht: 178 Gramm, 100 Gramm: 12. IMPERIA: Hafenstraße 10; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 68 Gramm, 100 Gramm: 1,76 Euro

Hafenstraße 10; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 68 Gramm, 100 Gramm: 13. LE GOLOSITÁ: Bodanstraße 1; Preis: 1,10 Euro, Gewicht: 79,5 Gramm, 100 Gramm: 1,38 Euro

Bodanstraße 1; Preis: 1,10 Euro, Gewicht: 79,5 Gramm, 100 Gramm: 14. NICOLETTI: Marktstätte 5; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 87,5, 100 Gramm: 1,37 Euro

Marktstätte 5; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 87,5, 100 Gramm: 15. PAMPANIN: Theodor-Heuss-Straße 33; Preis: 1 Euro, Gewicht: 87 Gramm, 100 Gramm: 1,15 Euro

Theodor-Heuss-Straße 33; Preis: 1 Euro, Gewicht: 87 Gramm, 100 Gramm: 16. PANO: Marktstätte 6; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 91,5 Gramm; 100 Gramm: 1,31 Euro

Marktstätte 6; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 91,5 Gramm; 100 Gramm: 17. SANTA VALENTINA: Fürstenbergstraße 93; Preis: 1 Euro, Gewicht: 87,5 Gramm, 100 Gramm: 1,14 Euro

Fürstenbergstraße 93; Preis: 1 Euro, Gewicht: 87,5 Gramm, 100 Gramm: 18. VENEZIA: Zähringerplatz 32; Preis: 1 Euro, Gewicht: 74 Gramm, 100 Gramm: 1,35 Euro

Zähringerplatz 32; Preis: 1 Euro, Gewicht: 74 Gramm, 100 Gramm: 19. ZANDANEL: Wessenbergstraße 6; Preis: 1,20 Euro, Gewicht: 101 Gramm, 100 Gramm: 1,18 Euro

Die Nummerierung entspricht keiner Klassifizierung. Die getesteten Eisdielen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.