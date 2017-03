Konstanz Erfolgreiche finale Runde von "Expedition Leben"

Als letzter Gast der Reihe sprach Ernährungsprofi Patric Heizmann im Audimax der Konstanzer Uni.

Fünf Vorträge, fünf prominente Gäste und interessante Themen: Die Veranstaltungsreihe "Expedition Leben" hat ihre erste Runde erfolgreich hinter sich gebracht. Eingeladen waren bekannte Redner wie Komiker und YouTube-Star Olli Gimber oder Bergsteiger Thomas Huber. Zum Abschluss kam nun Ernährungsprofi Patric Heizmann. Im Audimax der Universität Konstanz räumte er mit Ernährungsmythen auf; schon der Veranstaltungstitel "Essen erlaubt" zeigte, wie anders sein Vortrag werden würde.

"Die Menschen machen sich ganz verrückt, wenn es ums Thema Essen geht", erklärte der Ernährungsprofi aus Freiburg gleich zu Beginn. Einen regelrechten "Ernährungswahnsinn" gebe es inzwischen. Mit seinem Vortrag versuchte er deshalb, mehr Entspannung in das Thema Ernährung zu bringen: "Fett macht nicht automatisch fett. Und Nüsse machen nur dick, wenn sie sich im Toffifee verstecken." So präsentierte Heizmann wissenschaftliche Hintergründe sehr unterhaltsam, was für ein sichtlich amüsiertes Publikum sorgte. Doch nur zurücklehnen und genießen durften die Zuhörer dieses Mal nicht, denn Körpereinsatz war gefragt: Natürlich ging es auch um Bewegung und wie diese sich in den Alltag integrieren lässt, und Patric Heizmann hatte direkt einen praktischen Tipp dabei: "Spannt im Büro immer, wenn das Telefon klingelt, oder im Auto an der roten Ampel den Pomuskel drei Mal schnell hintereinander an. Das probieren wir gleich", so seine Aufforderung. Gesagt, getan – und so wackelte das ganze Audimax kurzerhand auf den Stühlen . . .

Er sprach aber auch Unverträglichkeiten, etwa den übermäßigen Fleischkonsum oder die so genannten Superfoods an. Seine Botschaft dabei war klar: "Wir müssen wieder auf unseren Bauch hören. Und kein Lebensmittel für sich allein macht krank." Und dabei schaffte Heizmann es mit seinen Comedy-Elementen immer wieder, dass die Zuschauer auch über die manchmal trockenen Themen wie gesunde Ernährung oder Diäten lachen konnten.

Klar ist nach diesem Abend: Veranstalter Holger König kann zufrieden auf die erste Runde "Expedition Leben" blicken. Als er die Reihe ins Leben gerufen habe, sei ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, sagt er. "Es ist natürlich zeitintensiv, aber es macht wahnsinnig viel Spaß", erzählt der gebürtige Bayer. Nach Konstanz kam er damals aus beruflichen Gründen, jetzt möchte er im Bodenseeraum seine Veranstaltungsreihe sogar ausbauen. "Themen wie Gesundheit und Ernährung sind für die Leute einfach sehr interessant", erzählt König.

In Zukunft teilt sich die Reihe in drei Bereiche: "Die Vorträge bleiben so bestehen, aber hinzu kommt jetzt 'Abenteuer' und 'mystory'. Dabei sprechen dann Extremsportler oder Globetrotter über ihre Erfahrungen", erklärt Holger König. Bei "mystory" gehe es eher um persönliche Berichte. "Wir wollen damit Leuten, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben, eine Plattform bieten", so König. Zum Auftakt von "mystory" kommt die Schweizerin Christina Brun im April nach Konstanz und gewährt dem Publikum einen anderen Einblick in den Libanon.

Die Veranstaltungsreihe

Nach einer ersten Testphase Anfang 2016 stellte Veranstalter Holger König "Expedition Leben" mit Hilfe von Sponsoren aus der Region auf die Beine. Im Oktober 2016 fand dann der erste Vortrag mit Komiker Olli Gimber statt, es folgten vier weitere Vorträge. Mit vielen positiven Rückmeldungen im Gepäck möchte Holger König die Veranstaltungsreihe jetzt langfristig am Bodensee etablieren. Dabei dreht sich weiter alles um Themen wie Gesundheit, Ernährung und Prävention. Das Format wurde aber in drei Bereiche aufgeteilt, um die Themen besser zu charakterisieren: Ab jetzt gibt es neben "Expedition Leben" auch den Schwerpunkt "Abenteuer" und "mystory" (meine Geschichte). Die Premiere für "mystory" steht schon fest. Sie findet am Samstag, 29. April, statt.