Kreis Konstanz Erfolg beim zweiten Anlauf: Karl Knapp leitet Zeppelin-Gewerbeschule

Karl Knapp ist neuer Leiter der Konstanzer Zeppelin-Gewerbeschule. Für den Weg nach oben benötigte er Geduld und Biss. Und ein zweites Besetzungsverfahren.

Endlich hält Karl Knapp die wichtige Urkunde in den Händen. Seit dem Abschied seines Vorgängers Gerhard Bumiller am Ende des vergangenen Schuljahres leitete der 57-Jährige faktisch die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (ZGK), war aber offiziell stellvertretender Rektor. "Beide Jobs gleichzeitig zu erledigen, war grenzwertig", bekennt der umtriebige Pädagoge, der sich seinen neuen Posten erkämpfte. Das erste Besetzungsverfahren wurde auf sein Betreiben hin aufgehoben, Knapp machte Form- und inhaltliche Fehler geltend. Sein Mitbewerber wurde des Amtes wieder enthoben, das Verfahren startete von vorn. Nun hält Karl Knapp das Ruder in der Hand.

Mitgestaltet hat er die Schule aber schon lange, in seinen neun Jahren als Lehrer und stellvertretender Schulleiter an der ZGK schob er einige Projekte an. Martin Müller vom Regierungspräsidium Freiburg nannte bei der Urkundenverleihung die "Fahrradfreundliche Schule", das Boris-Berufswahlsiegel, das landesweit einmalige Zertifikat Ressourcen-Schule und das Engagement im fairen Handel. Besonders am Herzen liegen dem Schulleiter auch Inklusionsschüler und Flüchtlinge, denen er unter anderem durch das Einrichten einer Fahrradwerkstatt praktisches Lernen ermöglicht. "Ich möchte jedem eine Chance geben und auch Schüler nicht allein lassen, wenn sie mal scheitern", sagt der neue Rektor.

Dass der 57-Jährige letztlich an einer beruflichen Schule in Konstanz landete, war kein Zufall: "Ich habe mich innerhalb Baden-Württembergs von Norden nach Süden bewegt", erzählt Karl Knapp. Geboren wurde er im Neckar-Odenwald-Kreis und machte dort die Mittlere Reife, bevor er an ein Technisches Gymnasium wechselte. Anschließend studierte Knapp Theologie und Germanistik auf Lehramt, absolvierte sein Referendariat an einer kaufmännischen beruflichen Schule in Freiburg und trat seine erste Stelle in Waldshut an – an einer Gewerbeschule. "Danach war ich 20 Jahre lang Lehrer an einer technischen Schule in Karlsruhe", erzählt Knapp.

Als die drei Kinder aus dem Haus waren, bewarb er sich nach Konstanz. Nach einem Jahr wurde er dort zum Personalratsvorsitzenden gewählt, danach zum stellvertretenden Schulleiter. Den nächsten Schritt überlegte er sich gut. "Ich wusste, was auf mich zukommt", sagt Karl Knapp und meint damit die Erwägungen des Landkreises, die ZGK eventuell einiger Profile zu berauben.

Ideen für die Zukunft hat Karl Knapp viele. Unter anderem würde er gern das sechsjährige berufliche Gymnasium einführen, neue Unterrichtsformen fördern und die Schule auf dem Weg der Digitalisierung weiter begleiten. Dass er viel vorhat, ist ihm bewusst: "Ich war schon immer fleißig", sagt der Pädagoge. Und wenn er doch mal verschnaufen will, fährt er gern Rad, liest und schwimmt.