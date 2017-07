Konstanz Er wollte erst noch austrinken: Mann droht Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte

Ein offenbar stark angetrunkener 51-jähriger Mann wollte auch um 4.15 Uhr nicht eine Gaststätte in der Wollmatinger Straße in Konstanz verlassen. Weil er die Polizisten beleidigte und sich ihnen widersetzte, drohen ihm nun rechtliche Konsequenzen.

Ein alkoholisierter 51-Jähriger hat sich am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr in einer Gaststätte an der Wollmatinger Straße einer Sperrzeitkontrolle der Polizei widersetzt und die Beamten beleidigt. Dies berichtet die Polizei. Während zwei weitere Gäste der Aufforderung zum Verlassen der Gaststätte nachgekommen sei, weigerte sich der 51-Jährige. Wie die Polizei schreibt, meinte er "mit verwaschener Aussprache, dass der einschreitende Beamte und seine Kollegin auch ein Bier trinken sollten".

Auf Anweisungen reagierte der Mann nicht. Laut Polizei gab er an, erst in Ruhe sein Bier leer trinken zu wollen. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte und auch eine Durchsuchung seiner Kleidung zu keinem Identitätspapier führte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Mann beleidigte daraufhin laut Polizei die Beamten und soll sich gegen die Maßnahme gesperrt haben. Der 51-Jährige wurde dennoch die restliche Nacht in Gewahrsam genommen, bis er etwas nüchterner war und seine Identität geklärt werden konnte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.