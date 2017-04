Konstanz Entspannt am Kampf-Fächer: Wie eine Kungfu-Kämpferin aus ihrer Kampfkunst Kraft schöpft

Die Konstanzer Welten bringen regionalen Talente auf die Bühne. Sibylle Becker gehört zu den ältesten Akteuren. Sie tritt mit Kungfu und dem Doppelkopf-Speer auf. Wer mit ihr spricht, erfährt, wie sie in Taichi und Kungfu zu neuem Körpergefühl und innerer Ruhe kam.

Der Fächer ist ihre liebste Waffe. Denn im Kungfu gehört der Luftwedel zu den Instrumenten für Angriffe und Verteidigung. Zur Zeit aber greift Sibylle Becker häufiger zum Doppelkopf-Speer, bei dem an beiden Enden Spitzen sitzen. Die erfahrene Kampf-Kunst-Sportlerin übt den Auftritt mit einer für sie bisher fremden Kungfu-Waffe. Die 55-Jährige gehört zu den ältesten Akteuren, die bei der regionalen Talente-Show Konstanzer Welten am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr in der Schänzlehalle zu sehen sein werden.

Vor 18 Jahren hatte die Frau, die damals vor allem den Ausdauersport liebte, einen körperlichen Durchhänger. Nach einer Operation hatten sich Muskeln zurückgebildet, und der Körper reagierte empfindlich auf Belastungen. Auf der Suche nach einer sanften Trainingsmethode sei sie auf Taichi aufmerksam geworden, der inneren Kampf-Kunst, bei der weiche Bewegungen langsam und mit voller Konzentration ausgeübt werden. Der entspannende Effekt soll enorm sein. Drei Jahre, so sagt sie, habe sie an der Konstanzer Wushu-Akademie Taichi praktiziert, dann, an ihrem 40. Geburtstag, habe sie sich innerlich einen Stoß gegeben und sich erstmals auch in ein anderes Training getraut, das dort angeboten wurde: Kungfu. Heute weiß sie: Auch wenn in dieser Kampfkunst Kraft, Schnelligkeit und Körperausdruck gefragt sind, jeder könne sie in nahezu jedem Alter lernen. Es komme nur auf eine gute Anleitung an. Ihre Trainerin und Meisterin Wu Mei Ling aus China, vielfach ausgezeichnet im Süd-Shaolin-Wushu, wähle für jeden individuell die passenden Bewegungsformen. Es sei schön zu sehen, welche Dehnungen man dem Körper nach und nach abverlangen könne, wie er immer geschmeidiger werde, und wie Kungfu mit ein wenig Übung dazu beitrage, innere Energien aufzuladen.

Kampfkunst als mentale Kraftquelle

Taichi und Kungfu sind für die Marketing-Direktorin Becker, die viel reist und viel Stress im Beruf hat, inzwischen Quellen, an denen sie regelmäßig Kraft auftankt. "Hier kann ich alles vergessen." Sie sei dann nur mehr auf die Bewegungen konzentriert und empfinde Befriedigung darin, ein immer besseres Körpergefühl zu entwickeln. Taichi lasse sich auch auf kleinstem Raum praktizieren, auch auf Reisen.

Sibylle Becker ist zwar inzwischen selbst Taichi-Lehrerin, doch sie bezeichnet sich auch als eine Schülerin, die immer weiter lerne. Ihre Lehrmeisterin Wu Mei Ling beschreibt sie als mitreißend. Das Trainig mache viel Spaß. Wie bei allen Aufführungen der Praktizierenden an der Wushu-Akademie bekommen die Zuschauer zum Auftakt den Löwentanz zu sehen, ein chinesisches Ritual, das Glück bringen soll.

Die Konstanzer Welten