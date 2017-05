Konstanz Entscheidung gefallen: Das Konstanzer Präventionsteam kommt vorerst nicht

Der Gemeinderat Konstanz hat über die Lage am Herosé-Park entschieden. Eine Grillstelle wird eingerichtet, eine Fußstreife gibt es mindestens in dieser Saison nicht. Die Stadtverwaltung ist mit ihrem Vorschlag gescheitert.

Nach jahrelangen Debatten, Vorschlägen und Gegenvorschlägen hat am Dienstagabend der Gemeinderat entschieden: Auch in diesem Sommer wird es kein Präventionsteam am Konstanzer Ufer geben. Also auch nicht an dem Ort, der sich zur Problemzone entwickelt: dem Herosé-Gelände. Der entsprechende Antrag der Stadt scheiterte mit 20 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung. Die Mehrheit gegen die Fußstreifen am Seerhein, Schänzle und in der Seestraße wurde von den Stadträten der Fraktionen der Freien Grünen Liste, der SPD, dem Jungen Forum und der Linken Liste erreicht.

Oberbürgermeister Uli Burchardt warb vor der Debatte ebenso nachdrücklich wie erfolglos für die Sicht der Verwaltung: "Niemand glaubt, dass diese erste Versuch endgültig ist." Aber er sei es wert, getestet zu werden. Gleichzeitig appellierte er: "Wer heute gegen das Präventionsteam stimmt, der stimmt für ein Weiter-so in dieser Saison." Wenige Tage zuvor konnte er sich bei seinem letzten Stadtgespräch von den Petershauser Bürgern von der Dringlichkeit des Themas überzeugen lassen – und hörte deutliche Worte.

Wie wird man dem Streit mit laut Feiernden am Ufer, vor allem im Herosé-Park, endlich Herr? Die Stadt meint: nur mit einem Gesamtpaket. Deshalb legte sie den Räten nicht nur das Präventionsteam, sondern auch die Einrichtung einer Grillzone im hinteren Bereich des Parks zur Abstimmung vor. Dort konnte sich die Verwaltung mit ihrem Vorschlag einer einzigen Zone am Rand der Anlage für mitgebrachte Grills gegen den Protest von Anwohnern durchsetzen. Die vom Technischen- und Umweltausschuss zusätzlich vorgeschlagenen Grillstationen am Ufer bei der Slip-Anlage sowie beim Bodenseeforum fielen durch. Geprüft wird dagegen die Einrichtung eines öffentlichen, kostenlos nutzbaren Elektro-Grills.

Dass es ohne eine irgendwie geartete Überprüfung von Ruhe und Ordnung nicht mehr geht, darüber sind sich alle Beteiligten nach wie vor einig. Doch an diesem Punkt endet die Eintracht auch schon. Till Seiler (FGL) hält bereits den Begriff Präventionsteam für ein Feigenblatt und begründet das Nein seiner Fraktion: "Es geht um Kontrolle und Sicherheit und nicht um Prävention." Zustimmung erhielt er von den Fraktionen der SPD und der Linken Liste, namentlich von Jan Welsch und Anke Schwede.

Marcus Nabholz (CDU) hält ein echtes Sicherheitsteam ohnehin für die bessere Alternative zu einem Präventionsteam: "Was wir schaffen, ist ein zahnloser Tiger." Ein Security-Team habe bereits während der Fasnacht erfolgreich gearbeitet. Die findet im Februar 2018 wieder statt, drei Monate vor der nächsten Saison im Herosé-Park.