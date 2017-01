Konstanz Endspurt des Kikuz im alten Gemäuer: Kinder-Kulturzentrum zieht um

Das Kinder-Kulturzentrum geht in seine letzte Saison in den alten Räumen am Raiteberg. Nach der Auszugsparty Ende März baut die Stadt um. Das Kikuz muss dann bis Ende 2018 auf andere Räume ausweichen.

Der kleine Kikuz-Drache und das Team des Kinder-Kulturzentrums Raiteberg genießen die letzten Wochen im alten Gemäuer. Die jungen Besucher tun das auch, und zwar in vollen Zügen. Bevor im Mai der Umbau des 62 Jahre alten Gebäudes beginnt, wird in allen Räumen noch kräftig gespielt. Natürlich freuen sich alle darauf, wenn voraussichtlich Ende des Jahres 2018 die neu gestalteten Räume fertiggestellt sein sollen, aber dennoch schwingt ein wenig Wehmut mit. Die ersten Umzugskartons werden nebenher bereits gepackt, bis zur Rückkehr ins Gebäude Ende 2018 muss das Kikuz in andere Räume ausweichen. "Wir loben auch ein kleines Gewinnspiel aus", kündigt Kikuz-Leiter Peter Straub an. Die Preisrätselfrage lautet: Wie viele Umzugskartons werden für den Kikuz-Umzug benötigt? Einsendeschluss ist am 10. Februar. Mogeln ist übrigens gar nicht möglich, denn: "Wir sind selbst gespannt, wie viele Kartons wir brauchen werden", schmunzelt Petra Asal.

Bis zum Umzug im April ist noch Zeit und im Haus herrscht aktuell rege Betriebsamkeit, denn die Spielräume werden von den Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren eifrig genutzt. Von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr können die Kinder im offenen Spielbereich ihre Freizeit ganz nach Gusto genießen. Zudem gibt es jeden Tag spezielle Angebote, für die sich die Besucher spontan entscheiden können. "Montags ist Klettertreff. Da bin ich auch immer dabei", sagt Tom Schmidt und grinst. Wer nicht unbedingt hoch hinaus möchte, kann in der Krea-Werkstatt in aller Ruhe Türschilder basteln, Freundschaftsarmbänder gestalten oder Schmetterlinge kreieren.

"Jede Woche gibt es etwas anderes", kündigt Schmidt an. Dienstags ist zusätzlich der Computerraum geöffnet und mittwochs können die Kinder in der Holzwerkstatt ihre Ideen umsetzen. "Donnerstags ist Drachentag. Da gibt es spontane Angebote", so Tom Schmidt.

Immer wieder freitags ist um 16 Uhr die Drachenhöhle und damit das Kinder-Kino geöffnet. Neben "Operation Antarktis" (20. Januar) und "Wie Brüder im Wind" (3. Februar) werden auch die Wunschfilme der Kikuz-Kinder berücksichtigt. Und deshalb stehen "Zoomania" (10. März) und "Findet Dori" (31. März) auf dem Programm. "Wir zeigen extra nicht nur Wunschfilme; das wäre zu sehr Mainstream", sagt Film-Experte Gunter Lange. Wenn es nach den Mädchen ginge, dann gäbe es garantiert fünf Mal hintereinander "Hanni und Nanni". "Das wäre zu rosarot und nichts für Jungs", schmunzelt Gunter Lange, bedacht darauf, dass es für jeden Geschmack etwas gibt.

Ruckzuck stehen dann auch schon die Fasnachtsferien an. Für diese Angebote ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. "Am Aschermittwoch gehen wir in den Schwaketenwald, um zu joggen und Gymnastik zu machen. Anschließend wollen wir grillen", kündigt Petra Asal an. Schlittenfahren ist am Donnerstag, 2. März, angesagt. Das Kikuz-Team will hierfür in den Bregenzerwald. Sollte jedoch in einer näher gelegenen Gegend Schnee liegen, dann geht der Ausflug kurzerhand dorthin. "Mampfen und Glotzen" heißt das Motto des Filmfrühstücks am 3. März.

Eine Anmeldung ist auch für zwei spezielle Exkursionen erforderlich. Im Rahmen des Generationenprojekts "Jung & Alt" steht am 16. März für Kinder und Senioren ein Besuch der Feuerwache an. Und gemeinsam mit dem evangelischen Jugendhaus fährt das Kikuz am 27. Januar, 10. Februar und 17. März ins Kletterwerk nach Radolfzell.

Dann steht auch schon die Hausauszugsparty unter dem Motto "Kisten, Kästen und Kartons" an, die am 26. März von 15 bis 18 Uhr im Kikuz gefeiert wird. Eingeladen sind alle: Kinder, Eltern, Großeltern, ehemalige Besucher und Mitarbeiter und Nachbarn. Es wird nach Herzenslust gespielt. "Jongleur Andreas Herrmann zeigt im 16 Uhr eine akrobatische Baustellen-Jonglage", kündigt Peter Straub an. "Außerdem bieten wir Hausführungen an und stellen unser neues Konzept vor."

Das Programm