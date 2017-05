Konstanz Endspurt beim Klinikneubau

Handwerker arbeiten unter Hochdruck am Innenausbau. In knapp sieben Monaten muss alles fertig sein, damit das Vincentius im März 2018 umziehen kann.

Funktionstrakt, was sich nach sperrig-technischem Begriff anhört, wird in Zukunft eine gewichtige Aufgabe am Konstanzer Klinikum erfüllen. Notaufnahme, Diagnostik, Operationen, Intensivstationen, aber auch ein neues Vincentiuskrankenhaus stecken dahinter. Die Handwerker arbeiten unter Hochdruck, um den 100 Millionen Euro teuren Neubau bis Ende des Jahres fertig zu stellen; das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Konstanz, wie Oberbürgermeister Uli Burchardt mehrfach betonte.

Die Zahlen klingen gigantisch: rund 800 000 Meter Leitungen für elektrische Anlagen, etwa 400 000 Meter Fernmelde- und Datenleitungen, 25 000 Meter Haupt- und Steuerleitungen. Architekten, Elektrofach- und IT-Leute, Heizungsinstallateure, Medizintechnikplaner, hier sind mit Klinikbauten vertraute Spezialisten am Werk. Damit die Umsetzung eines solchen Mammutprojekts klappt, "geht es nur im Team", sagt Michael Hoffmann, Leiter der Abteilung Bau im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. Im Außenbereich entsteht das Grün, im Innenbereich erhalten die Räume ihre Funktionen. Bruttogeschossfläche mit Hubschrauberlandeplatz: 28 400 Quadratmeter, Bruttorauminhalt: 115 500 Kubikmeter. Von Januar bis März ist ein Probelauf im Neubau, im März 2018 soll das Vincentiuskrankenhaus auf das Klinikgelände umziehen. Übergabe des Areals an der Laube an die Landesbank zur Bebauung mit Wohnraum ist Mitte 2018 vorgesehehen.

Das Vincentius wird seinen orthopädischen Schwerpunkt auf der östlichen Seite des Neubaus haben. In der rechten Gebäudehälfte werden Funktionsbereiche des Klinikums untergebracht sein. Dazu zählen sich technische und diagnostische Einheiten wie Radiologie, Zentralsterilisation und Endoskopie. Nachdem sie vom Bestandsgebäude umsiedeln, wird das Klinikum die bisherigen Räume anderweitig nutzen. Zu den Funktionen zählen auch Computertmographie, Physiotherapie, Kathetermessung, Aufnahme, Arztzimmer wie auch Notaufnahme und natürlich: neun neue Operationssäle anstatt jener im derzeitigen Containerbau.

Die Anfahrt im Krankentransport erfolgt künftig über die Mainaustraße. Das gilt auch für Besucher und Patienten, um in die 250 Plätze zählende Tiefgarage zu gelangen. Für Hoffmann ist es derzeit nicht die einzige Baustelle am Klinikum. An der nord-östlichen Seite entsteht eine neue Zentralapotheke mit Lager für alle Krankenhäuser des Gesundheitsverbunds. Hier ist der Einzug im September/Oktober 2018 geplant.

Kleiner Rundgang durch den Funktionstrakt mit Vincentius