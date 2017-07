Konstanz Ende eines Rechtsstreits um ein Hotel auf dem Torhaus-Gelände

Gebäude auf dem Torhaus-Gelände am Herosépark soll 2018 eröffnen. Ein Gericht hat Klagen der Anwohner zurückgewiesen. Ein Tauziehen über viele Jahre hinweg ist damit entschieden.

Es war eines der umstrittensten Bauprojekte in Konstanz: Der als Torhaus bekannte Bau in Petershausen an der Reichenaustraße rief viele Kritiker auf den Plan: Anwohner der Hofgärten, die gegen das Bauvorhaben sogar Klage einreichten. Umweltschützer, die auf die alten Bäume, die auf dem Areal standen, noch kurz vor der Fällung weiße Kreuze malten. Stadträte, die zähneknirschend einem reinen Hotelbau zustimmten, obwohl einst auch Büros darin vorgesehen waren.



Jetzt, 15 Jahre nach dem Bebauungsplanbeschluss und vielen Verzögerungen, sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Der fünfgeschossige Bau soll im Herbst 2018 fertig sein, auf das besonders umstrittene sechste Obergeschoss wird verzichtet. Inzwischen ist auch die Baugenehmigung rechtskräftig. Die Klagen der Familie Schlichtmann, vor deren Fenstern der Neubau entsteht, hat das Verwaltungsgericht abgewiesen. Ihr Antrag auf Revision, in zweiter Instanz vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, war nicht erfolgreich. Das Gericht gelangte zu der Überzeugung, "dass ein gefordertes Windgutachten, hinsichtlich der Gefährdung von Personen und Sachschäden, durch veränderte Windverhältnisse (Starkwinde) in der neu entstehenden Strassenschlucht, nicht erforderlich wäre".

Am Telefon bedauert Hans Schlichtmann diese Entscheidungen "außerordentlich". Die Baustelle stelle eine große Belastung dar. Der Lichteinfall für die Wohnungen würde nach dem Neubau unter anderem stark reduziert, was mit einem Wertverlust einhergeht. Ein weiteres fünfgeschossiges Hotel an dieser Stelle belaste das Stadtbild. Ortsfremde Gäste sowie anliefernder LKW-Verkehr würden die ohnehin schon gefährliche Verkehrssituation in diesem Bereich erhöhen, so Schlichtmann.

Thomas Fülster, der als Geschäftsführer des Unternehmens DQuadrat Living GmbH aus Ludwigsburg das Projekt betreut, könne die Enttäuschung der Kläger verstehen, sagt er am Telefon. Er sagt aber auch: "Wir bauen auf der Basis dessen, was im Gestaltungsbeirat beschlossen wurde. Der Bau ist politisch und nun auch rechtlich abgesegnet." Ob ein Gebäude ein Stadtbild belaste, sei eine Geschmacksfrage – und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten. Auch um das Thema Verkehr kümmere man sich. Direkt unter dem Hotel wird es eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen geben, vor dem Hotel ein paar einzelne Parkplätze. Ausreichen wird das nicht, sofern das Hotel mit seinen 76 Zimmern auch nur ansatzweise gut belegt ist. Deshalb sei man im Gespräch mit den Betreibern des Parkhauses am nahe gelegenen Benediktinerplatz, wo es bereits reservierte Plätze für Gäste des darüber liegenden Ibis-Hotels gibt.

"Es läuft nicht so, dass wir das hier entwickeln, verkaufen und dann wieder weg sind", sagt Thomas Fülster, der die Vorgeschichte zu dem umstrittenen Bau vor der Übernahme durch seine Firma DQuadrat gut kennt. Konkret heißt das: Die Firma wird das Hotel auch betreiben. Unter dem Namen "Harbr", das aus dem Englischen übersetzt an den Begriff "Hafen" anlehnt, setzt Dquadrat nach eigenen Angaben auf einen familiär geführten Hotelbetrieb – mit einem möglichst aus der Region kommenden Hoteldirektor. "Uns ist es wichtig, dass wir vor Ort verankert sind, dass wir ein Teil von Petershausen werden."

Fest steht, dass es das achte Hotel in Petershausen-West wird. Qualitativ und preislich soll es zwischen dem 47 Grad (vier Sterne, Doppelzimmer ab 170 Euro pro Nacht) und dem Ibis-Hotel (Drei Sterne, Doppelzimmer im selben Zeitraum ab 110 Euro pro Nacht) liegen. Zielgruppe seien im "Hbr" Geschäftsreisende ebenso wie Bodensee-Touristen. Zur Investiitonssumme will sich Fülster gegenüber unserer Zeitung nicht äußern.

Das Unternehmen

Nach der Eröffnung eines Boardinghauses in Ludwigsburg 2016 expandiert die DQuadrat Living GmbH und wird künftig jeweils ein Hotel in Konstanz und Heilbronn betreiben. In Konstanz eröffnet das Hotel 2018 als klassischer Hotelbetrieb mit 76 Zimmern. Zwei weitere Standorte nahe Stuttgart sind angepeilt. Die Betreiber setzen nach eigenen Angaben auf eine familiäre Atmosphäre und Hoteldirektoren, die möglichst aus der Region kommen.