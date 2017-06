Konstanz Ende einer Holperpiste

Am noch jungen Neubaugebiet in Petershausen tut sich wieder etwas: Die Bruder-Klaus-Straße steht vor einer Erneuerung. Kosten: fast eine Million Euro.

Ein stellenweise wenig attraktives Stück Petershausen soll nun eine Auffrischung erhalten. Die Bruder-Klaus-Straße steht kurz vor ihrer Sanierung, teilt die städtische Pressestelle mit. Sie sei Teil des Sanierungsgebietes Quartier Bahnhof Petershausen. Sie werde über fast die gesamte Länge ausgebaut. Dabei orientiere sich die Gestaltung an der angrenzenden, bereits fertig sanierten Von-Emmich-Straße. Ein durchgängig einheitlicher Straßenzug soll ab Oktober entstehen, und das zu Kosten in Höhe von rund 950 000 Euro.

Schneller voran werden die Autofahrer künftig nicht kommen, es bleibe bei einer 30er-Zone, blickt das Presseamt voraus. Zudem solle die Bruder-Klaus-Straße auf der gesamten Länge von 300 Metern barrierefrei erschlossen werden. Beiderseits der Gehwege und Parkflächen würden 101 öffentliche Stellplätze angelegt. Zwei der Parkflächen sollen nahe dem Alemannenplatz als Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung sei in Gesprächen mit den Stadtwerken. Auf Höhe des Alemannenplatzes ist zudem ein Überweg mit sieben Metern Breite vorgesehen. Ergänzend würden 72 Bügel als Fahrradabstellanlagen installiert.

Das Bauamt will auch Bäume pflanzen: Auf der Südseite finden sich nach der Sanierung eine Reihe von 17 Winterlinden, auf der Nordseite weitere 4 Bäume. Diese ersetzen 12 Mehlbeerbäume, die im Rahmen des Umbaus und aufgrund der eher geringen Lebenserwartung entfernt werden müssen. Der bestehende Mischwasserkanal sei in gutem Zustand und könne, bis auf kleinere Anpassungen an Schächten, weiter betrieben werden. Damit die Grundversorgung zu den neuen Wohneinheiten gewährleistet ist, wurde ein Großteil der Versorgungsleitungen schon im Vorfeld der Straßensanierung neu verlegt. Es sollen noch weitere Arbeiten stattfinden. Die Stadtwerke verlegen Telekommunikationsleitungen zu den Gebäuden. Der Baubeginn ist für Oktober 2017 vorgesehen, die Bauzeit beträgt rund 12 Monate. Bei den Gesamtkosten von knapp 950 000 Euro stünden Fördermittel in Aussicht.