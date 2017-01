Konstanz Ende der Stele an der Konstanzer Fahrradbrücke: Stadt wartet auf Kündigungsschreiben

Nach mehr als 25 Jahren soll sie verschwinden, die an einen Dreizack erinnernde Stele des Freiburger Künstlers Jörg Siedele. Der möchte das Kunstobjekt zurück, nachdem die Stadt den Kauf des Stückes abgelehnt hatte.

Irgendwann wird die Stele verschwunden sein. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Stadtverwaltung das Kunstwerk von Jörg Siegele an der Fahrradbrücke ausgraben lässt. Sobald das Kündigungsschreiben über die Ausleihe vorliege, erhalte der Freiburger die Skulptur zurück. Ende eines Streits über ein Kunstobjekt.

Konstanz hatte früh deutlich gemacht, dass es keinen gesteigerten Wert auf den Verbleib der Stele legt. Seit 1991 steht sie an der Auffahrt auf der linksrheinischen Seite. Tausende Radler fahren täglich an ihr vorbei und achten dabei vermutlich wenig auf das an einen Dreizack erinnernde Stück. „Das Kunstwerk gehört meinem Mandanten und ist nur ausgeliehen", sagt Rechtsanwalt Wolfgang Daun aus Freiburg. Genau darin lag der Knackpunkt des Streits: wie lange sollte die Stele in Konstanz bleiben? Weil sich die Stadt darüber wenig Gedanken gemacht hatte, weil sie von einer Dauerleihgabe ohne genauer definiertes Datum ausging, überraschte sie die plötzliche Forderung Jörg Siegeles. Der räumte gegenüber dem SÜDKURIER bereits ein, dass ein Zeitraum für die Leihgabe damals nicht festgelegt worden sei. Also bot er eine Überlassungsgebühr, eine Art Dauerleihgebühr, oder den Kauf an – nach 25 Jahren. Zur rechtlichen Möglichkeit erklärt Daun: Selbst dann, wenn keine Dauer der Leihe vereinbart worden sei, könne man das Kunstobjekt nach 25 bis 30 Jahren zurückverlangen.

Kauf, das hätte die Summe von 12 000 Euro bedeutet. Nein, sagte der Kulturausschuss. Vor allem wohl auch deshalb, weil das städtische Justiziariat der Auffassung war, dass für die Aufstellung des Werks ein Zweck vereinbart worden ist und aus diesem Grund kein Anspruch auf Herausgabe bestehe. Zweck sei die Dauerausstellung des Kunstobjekts, hieß es im vergangenen Jahr von der Rechtsabteilung. Zudem seien für eine Kündigung der Leihe bestimmte Voraussetzungen notwendig, die nicht erfüllt seien. Nachdem auch der Haupt- und Finanzausschusses kein Geld für den Ankauf der Stele locker machen wollte, gibt sich die Verwaltung gelassen. Sie wartet auf das Kündigungsschreiben. Erst wenn dieses beim Kulturbüro vorliege, "werden wir die Ausgrabung der Skulptur veranlassen", erklärt Pressesprecher Walter Rügert auf Anfrage.