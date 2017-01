Konstanz Empfang der Wirtschaftskammern in Konstanz: Nachdenkliche Botschaften zum Start ins Jahr

Empfang der Wirtschaftskammern in Konstanz: Nachdenkliche Botschaften zum Start ins Jahr

900 Gäste erlebten im Bodenseeforum einen Neujahrsempfang von IHK und Handwerkskammer, der ganz anders war als in den vergangenen Jahren. Es gab viel Grundsätzliches zur Weltpolitik – und die Schweizer Botschafterin Christine Schraner Burgener punktete mit Charme und Klarheit

Als Enrico Lenzin seine furiose Auftaktnummer mit einem Alphorn aus Karbonfasern und zu Trommeln umfunktionierten Alu-Milchkannen beendet hat, geht ein freudiges Raunen durch den Saal. Rund 900 Gäste sitzen im neuen Konstanzer Bodenseeforum, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Region hat gerade begonnen. Der Schweizer Musiker sorgt für einen heiteren Auftakt, aber es dauert keine fünf Minuten, da ist die Stimmung ernst. So ernst wie nie in den letzten Jahren beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und der Handwerkskammer Konstanz.

Thomas Conrady steht am Rednerpult und kommt schnell zum Punkt. Die geladenen Gäste hören eine Ansprache, die der IHK-Präsident unter drei Leitworte stellt: offene Grenzen, offene Märkte, offene Gesellschaften. Die Sorge um den Zustand der Welt ist ihm deutlich anzumerken. Wie gut wir derzeit leben, sei „vielleicht ein bisschen zu selbstverständlich geworden“, sagt er. Langer, nachdenklicher Applaus für eine Rede, bei der nicht die Interessen der Wirtschaft im Vordergrund stehen, sondern die Sorge um die Gesellschaft und ihre Freiheit. Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer, fügt ganz passend zu seinem Amt eine praktische Note hinzu. „Einfach machen“, bezeichnet er als sein Motto. „Zum Machen braucht es Freiraum“, so Reiners Überzeugung, „aber auch Freiräume haben Grenzen.“

Dann spielt Enrico Lenzin nochmals. Ihn ins Bodenseeforum zu holen, ist nicht nur eine nette Geste an die Festrednerin des Abends, die Schweizer Botschafterin in Deutschland, Christine Schraner Burgener. Die unkonventionelle Musik trägt ebenso wie der Verzicht auf weitschweifige Moderationen oder ellenlange Begrüßungsadressen dazu bei, dem Abend ein modernes Gepräge zu geben. Auch Schraner Burgener scheint die Atmosphäre zu genießen. Schnell kommt sie in Fahrt und spart kritische Themen im deutsch-Schweizer Verhältnis nicht aus.

Das kniffligste hat sie sich für den Abschluss aufgespart. Ob bei Flüchtlingen oder bei der Freizügigkeit von Arbeitnehmern, ob beim Einkaufstourismus oder beim Atom-Endlager: Stets bleibt sie charmant und verbindlich. Eidgenösischen Charme lässt sie auch spielen, wenn sie auf den Flughafen Zürich zu sprechen kommt. Sie habe überlegt, ob sie das Thema in Konstanz ansprechen soll, sagt sie, „aber wenn man will, dass der Nachbar den Gartenhag schneidet, muss man es ihm sagen“. Und dann wird sie ganz klar: Die Schweiz will, dass Deutschland ein neues Betriebsreglement für das Drehkreuz akzeptiert, denn immerhin hätten die Deutschen ja auch viel vom Flughafen.

Fair soll es dabei zugehen, sagt die Juristin, die einst auch in Konstanz Vorlesungen besucht hat, sich als Botschafterin des Grenzraums sieht und verspricht, die Anliegen der Region nach Bern und Berlin mitzunehmen. Sie spricht von Freundschaft und sagt ganz offen: „Ich bitte um Vertrauen in Ihre Nachbarin Schweiz“, um gleich darauf den Fluglärmstreit ins Große Ganze einzubetten und auf den Grundton des Abends zurückzukommen: „Wir werden vor gesellschaftlich größeren Problemen stehen.“ Wie passend, dass Enrico Lenzin dann schalkhaft-virtuos „Freude, schöner Götterfunken“ anstimmt. Es ist die Hymne der EU, der Gesang von Freiheit und Gleichheit.

Was Industrie, Handel, und Handwerk zur aktuellen Lage sagen

Thomas Conrady, Unternehmer aus Gottmadingen (Kreis Konstanz), erklärte als Präsident der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee in Konstanz:

Über die Region: „Wo könnte man den Wert offener Grenzen besser studieren, als in Konstanz“, so die rhetorische Frage des Präsidenten der IHK, deren Bezirk den westlichen Bodenseeraum, den Hegau und die ganze Hochrhein-Region umfasst. Wir lebten in einer Heimat, die wisse, wo sie stehe und in der Generationen viel für Wohlstand und Frieden geleistet hätten.

Über Hoffnungen und Befürchtungen: Sicherheit und wirtschaftlicher Erfolg müssten immer neu erarbeitet werden, so Conrady, „es könnte auch anders werden, wenn wir nicht aufpassen". Offene Märkte, offene Grenzen und offene Gesellschaften seien „aktuell in Gefahr". Aber: „Ich bin überzeugt, Europa wird nicht implodieren", denn eine „offene Gesellschaft ist nicht automatisch eine wehrlose Gesellschaft".

Über Trump: Die Sorge vor nationalistischer Abschottung und künstlichem Schutz der eigenen Märkte zog sich durch Conradys viel beachtete Rede. Er warnte vor „Abschottung", die sehr viel Schaden anrichten könne.

Über die Globalisierung: Sie kenne nicht nur Verlierer, sondern auch sehr viele Gewinner. Die Wirtschaft stehe in der Pflicht, Auswüchse zu beseitigen und der Gesellschaft Erklärungen anzubieten. Das transatlantische Abkommen TTIP sei „verbesserungsbedürftig", solle aber nicht scheitern.



Gotthard Reiner, Chef eines Elektro-Betriebs in Deilingen (Kreis Tuttlingen), sagte als Präsident der Handwerkskammer beim Empfang im Bodenseeforum: