Konstanz Eine stürmische Nacht in Konstanz

Ein heftiges Unwetter zog von Dienstag- auf Mittwochnacht auch über Konstanz. Wie Urlauber die Nacht auf dem Campinglatz erlebten.

50 Stundenkilometer. Das sind die Windgeschwindigkeiten, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Konstanz gemessen wurden. Dies teilte die Feuerwehr Konstanz offiziell mit. Um kurz nach drei Uhr in der Früh formten diese Sturmböen, zusammen mit einem Gewitter, ein kräftiges Unwetter, welches auch außerhalb der Stadt zu spüren war.

Auch die umliegenden Campingplätze Klausenhorn und Hegne waren von dem Unwetter betroffen. In Hegne berichten mehrere Gäste, sie dachten, das Schlimmste sei nach dem kleineren Gewitter zwischen 18 und 19 Uhr überstanden und begannen teilweise zu grillen und ihre nassen Klamotten wieder ins Freie zu hängen – bis das heftigere Gewitter kam.„Unser Zelt hat ganz schön gewackelt und wegen der Blitze war alles hell“, berichtet Luca Fleic aus St. Georgen, die mit drei Freundinnen am Bodensee Urlaub macht. „Mitten in der Nacht hat es dann angefangen, in unser Zelt zu tropfen und wir bekamen auch Angst, dass der Blitz bei uns einschlägt.“ Auch in Klausenhorn sah es nicht anders aus. Simone Jung aus Offenburg musste heute morgen feststellen, dass der Sturm ihren Pavillon auseinandergerissen hat und Alexander Fischer aus Krumbach erzählte von einem fünf Zentimeter hohen Wasserstand, welcher auch zur leichten Überschwemmung seines Zeltes führte.

Auf die Nachfrage, wie problematisch die Unwetter der aktuellen Saison bisher waren, antwortete der Besitzer des Campingplatzes Klausenhorn, Klaus Engelmann, dass bisher keine größeren Schäden entstanden seien. Zwar sei der Starkregen ein Problem, aber das sei immer schnell gelöst. Zudem gebe es auf dem Gelände genügend massive Unterkünfte, in denen man alle Gäste des Campingplatzes im Notfall unterbringen könnte. Des Weiteren würde man sämtliche potenzielle Gefahren wie Bäume in regelmäßigen Abständen kontrollieren, um Tragödien wie in Rickenbach zu verhindern.

Wetter am Wochenende

Am Freitag und Samstag erwarten die Meterologen laut SRF Meteo in Konstanz Temperaturen von bis zu 30 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Das erste Augustwochenende endet allerdings mit 98-prozentiger Regenwahrscheinlichkeit und Temperaturen von 17 bis 22 Grad.