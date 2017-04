Konstanz Eine etwas andere Kriminalgeschichte

Thomas Zoch ist nicht nur SÜDKURIER-Mitarbeiter. Seit kurzem darf er sich Buchautor eines doch eher ungewöhnlichen Werks nennen.

Ein skurriler, bisweilen absurder Humor. Dazu einige überraschende Wendungen. Mit diesen Worten beschreibt der Verlag Thomas Zochs erstes literarisches Werk, das er nicht als Mitarbeiter für den SÜDKURIER, sondern in Buchform veröffentlicht hat. "Das dicke Ding" hat er sein Werk getauft, am 2. Mai lädt der Autor zu einer ersten Lesung ein.

Skurril ist an diesem etwas anderen Bodenseekrimi, so der Untertitel des Buchs, dass Kommissar Dümpel, eher ein gemütlicher Mensch, anstatt einer Moorleiche ein Skelett aus der Steinzeit vor sich hat. Und es tauchen Sandalen als Erinnerung an prähistorische Funde am Gnadensee auf. Absurd ist, dass einer alten Dame in der Fußgängerzone ihr Dackel gestohlen wird. Dieser taucht in Zochs Geschichte immer wieder auf, als wiederkehrender Spaß, sozusagen.

"Es soll im Wesentlichen unterhaltsam sein", erklärt Thomas Zoch, bei vielen bekannt für seine SÜDKURIER-Berichte aus den Gemeinden Allensbach und Reichenau. Für Unterhaltung sorgen die Geschichten rund um Kommissar Dümpel und auch um den Privatdetektiven Marlowski. Der Polizist wird immer genervter von seinem Job, es fehlen die großen Fälle, er wird zunehmend zynischer. Marlowski ist an einem angeblichen Mordfall dran und möchte, dass Dümpel ermittelt. Wieder einmal lässt das dicke Kriminal-Ding auf sich warten.

Wo Bodenseekrimi drauf steht, auch wenn er etwas anders sein soll, muss auch Bodenseekrimi drin sein. Thomas Zoch greift für die Orte des Geschehens zu Fantasienamen. Sie heißen Günstlingen und Stanz, der geneigte Leser wird dahinter jedoch schnell die zwei größten Städte im Landkreis Konstanz erkennen. Zumal der Autor immer wieder aktuelle Bezüge zur Umgebung herstellt – wie eben die Steinzeit-Sandalen aus Allensbach. Bei "Das dicke Ding" steht tatsächlich der Humor, weniger ein knallharter Mordfall als Thema im Vordergrund.

"Die Grundidee hatte ich schon lange im Kopf", erklärt der 54-Jährige. Vor zwei Jahren seien ihm immer wieder Szenen und Dialoge für die ersten zwei von 17 Kapiteln seines Erstlingswerks in den Sinn gekommen. Der Grundstein war gelegt, die Geschichte war rasch zu Ende gesponnen. "Es war der Drang da, das fertig zu schreiben", sagt Zoch. Zwei Folgekrimis für seine "Ding-Serie" lägen quasi fertig und griffbereit in der Schublade. In der Edition Hochfeld aus Augsburg habe er einen Verleger für sein, wie er sagt, ungewöhnliches Werk gefunden. Für das Unternehmen selbst sei es ebenfalls stilistisch und inhaltlich Neuland gewesen. Irgendwie skurril – bisweilen absurd eben.

Thomas Zoch stellt am Dienstag, 2. Mai, um 20 Uhr im K 9 sein Buch vor, musikalisch umrahmt von seiner Band Velvet Bobs. "Das dicke Ding" gibt es im Buchhandel für 6,90 Euro.