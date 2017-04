Konstanz Eine eindeutig zweideutige Geste: Welche Probleme der Flüsterfuchs in Schulen und Kindergärten mit sich bringt

Die Handbewegung des Flüsterfuchs irritiert Eltern, weil diese Geste auch das Erkennungszeichen der rechtsextremen türkischen Partei "Graue Wölfe" ist. Das Schulamt und die Stadt Konstanz sehen das Thema gelassen. Erzieher im Kindergarten haben schon Alternative für die Geste gefunden.

Mit einem "Guten Morgen" begrüßt die Lehrerin die Schüler einer Grundschulklasse. Wie in jeder ersten Schulstunde des Tages, sind die Kinder noch recht aufgekratzt. Die Lehrerin bleibt ruhig, hebt die rechte Hand und formt den sogenannten Flüster- oder Leisefuchs: Sie streckt Zeige- und kleinen Finger nach oben, während Ring- und Mittelfinger gegen den Daumen gepresst werden. Gemäß dem Namen dieser Geste heißt es jetzt für die Schulkinder: Mund zu und Ohren spitzen. Eigentlich eine eindeutige Geste. Allerdings ist diese Bewegung auch ein Erkennungszeichen der rechtsextremen türkischen Partei "Graue Wölfe". Manche Eltern in Konstanz wissen um das Problem und sprechen Erzieher von Kindergärten darauf an.

Die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Martin, Ulrike Hummel, ist die Problematik bekannt: "Die Eltern von Kindern kamen auf mich zu und haben mich auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht." Die Kinder hätten zu Hause das Zeichen gemacht. In einer anschließenden Teambesprechung sprach die Kindergartenleiterin das Thema an: "Jemand, der fremd ist und die Rituale eines Kindergartens nicht kennt, versteht es gegebenenfalls falsch." Daher habe sie zusammen mit ihrem Team beschlossen, eine Alternative zu finden: "Gemeinsam mit den Kindern haben wir das Thema besprochen und andere Möglichkeiten gesucht. Um zukünftig für Ruhe zu sorgen, heben wir nun eine Hand, mal legen meine Kollegen einen Finger auf dem Mund oder wir singen ein Leiselied. Wir benutzen auch mal ein Glöckchen als Signal für die Kinder, nun leise zu sein."

Marion Schwarz ist Mutter von drei Kindern. Ihre Söhne kennen die Geste aus der Grundschule und aus dem Kindergarten: "Bis jetzt sind mir keine Eltern bekannt, die mit der Handbewegung ein Problem hätten." Sie möchte ein wenig Luft aus der Debatte lassen, indem sie sagt: "Der ausgestreckte Daumen, der einen hohen Stellenwert in den sozialen Netzwerken genießt, kann in anderen Ländern durchaus falsch verstanden werden." In Nigeria und auf dem australischen Kontinent hat ein erhobener Daumen eine völlig andere Bedeutung. Die Handbewegung entspricht in diesen Teilen der Welt einer vulgären Beschimpfung und vermittelt dem Gegenüber, schleunigst das Weite zu suchen hat. Für Marion Schwarz ist klar: "Die Problematik könnte zum Anlass genommen werden, um Integrations- und Aufklärungsarbeit zu leisten." In Bezug auf den Flüsterfuchs meint sie, dass eine andernorts bekannte politische Geste, bei uns nur der harmlose Leisefuchs sei.

In den Schulen von Konstanz und den Lehreinrichtungen im Regierungsbezirk Freiburg ist kein Fall bekannt, in dem der Flüsterfuchs einen Streit ausgelöst hätte. An den Amtsleiter des Staatlichen Schulamts, Karl-Heinz Deußen, sei noch keine Schule herangetreten: "Lehrer der ersten und dritten Klasse benutzen das Zeichen seit über zwei Jahrzehnten. Bisher ist kein Problem mit dieser Geste bekannt. " Wenn einmal ein solcher Fall eintreten sollte, dann wäre der Rat des Schulamts an die betreffende Schule: "Wir würden einen sensibleren Umgang mit der Handbewegung empfehlen, bis hin zu dem Punkt, das Zeichen ganz zu unterlassen." So ähnlich äußert sich auch die Stadt: "Wir sind sicher, dass keine Kita im Stadtgebiet die Problemstellung der Verwechslung mit einer rechtsextremen Partei in ihrer Einrichtung hat", sagt Pressesprecher Walter Rügert.

Die Handbewegung

Der Flüsterfuchs, auch Leise- oder Schweigefuchs genannt, ist eine Geste und wird meist bei Vor- und Grundschulkindern angewendet. Durch kleinen und Zeigefinger werden die Ohren eines Fuchses imitiert, während der Ring- und Mittelfinger auf den Daumen gelegt wird, was das Maul nachahmen soll. Die Bedeutung ist: Zuzuhören und nicht mehr zu sprechen. Die Handbewegung erfährt eine neue Bedeutung, wenn es ein Mitglied der rechten türkischen Partei "Graue Wölfe" benutzt: Der Parteianhänger möchte sich als solcher zu erkennen geben. (set)