Konstanz Eine Stadt in der Stadt entsteht: Letzte Vorbereitungen für Landeskinderturnfest

Der Endspurt der Vorbereitungen für das Landeskinderturnfest in Konstanz läuft. Viele Helfer bauten am Schänzle genmeinsam Essenszelt auf und aus dem ganzen Landkreis werden Sportgeräte für die Veranstaltung angeliefert.

Rufe wie "Bernie, halte mal hier!" und "Charlie, spann den Draht!" hallen über das Schänzlegelände, Helfer arbeiten Hand in Hand. Zu ihnen gehören auch Bernie und Charlie, eigentlich Bernhard Balschbach vom TV Konstanz und Karl Klohn, engagierter Bürger. Mit weiteren TVK-Mitgliedern, Sportamt-Mitarbeitern und Mitgliedern des Badischen Turnerbunds bauen sie am Mittwochmorgen am Schänzle das große Verpflegungszelt auf. Sie nehmen lange Stangen zur Hand und stemmen damit die Zeltgerippe auf Kommando in die Höhe. Fast mutet es an wie das traditionelle Baumstellen an Fasnacht. Dass Karl Klohn mit anpackt, ist nicht selbstverständlich: Er ist 80 Jahre alt. "Ich war von 1980 bis 2000 stellvertretender Sportamtsleiter in Konstanz und habe noch Kontakt zu vielen Vereinen. Klar helfe ich bei größeren Veranstaltungen, mit Rat und auch Tat", sagt Klohn. Beim Landeskinderturnfest am Wochenende wird er in einem der vielen Schulquartiere Dienst tun. Essen ausgeben, den Schlaf der jungen Turner bewachen. Sein blaues T-Shirt hat Klohn wohl passend gewählt: "Sportfreundliches Konstanz" ist darauf zu lesen.

Auch Bernhard Balschbach packt gern mit an. "Ich hoffe nur, dass das Wetter am Wochenende hält", sagt er und blickt in den Himmel, der abwechselnd grau und sonnig ist, gepaart mit kräftigem Wind. "Am vergangenen Wochenende flog die Hochsprungmatte hier durch die Gegend", erzählt Balschbach. Damit dem Versorgungszelt am Schänzle nicht dasselbe Schicksal widerfährt, hauen die Helfer 50 Zentimeter lange Stahlnägel in den Boden.

Für die Konstanzerin Samantha Schuchter, die momentan den Bundesfreiwilligendienst absolviert, ist es nicht der erste Zeltaufbau. "Bei einem solch großen habe ich allerdings noch nicht geholfen", sagt die 19-Jährige, während sie ein Drahtseil spannt. Auch Oliver Wütherich ist gut gelaunt dabei. Normalerweise kümmert er sich als Außendienstmitarbeiter des Sportamts um sieben Konstanzer Sportstätten. "Ich freue mich auf die 4000 Gäste", sagt er. "Toll, wenn die Bude brummt. Wir sind gut vorbereitet, die Leute arbeiten hier Hand in Hand." Das bestätigt Marc Fath vom Badischen Turnerbund, der als Hauptamtlicher für Veranstaltungen und Logistik zuständig ist. "Die Ehrenamtlichen sind gut dabei, so wie wir es von den Konstanzern gewohnt sind", sagt er beim Zeltaufbau und lobt gleich auch noch die Verwaltung: "Die Stadt ist seit vielen Jahren ein super Partner", so Fath. Er selbst reiste mit seinem Team sowie knapp 6000 Teilnehmer-Shirts und Wettkampfunterlagen am Dienstag aus Karlsruhe an. Es folgten zwei Lastwagen mit Licht- und Tontechnik aus Karlsruhe. Auch die große Bühne am Schänzle steht mittlerweile.

"Das alles findet parallel zum Schulbetrieb statt", sagt Oliver Wütherich. Deshalb können die Quartiere für die Gäste erst am Freitagmittag hergerichtet werden: Die 4000 Turner schlafen in den Klassenzimmern. "Am Nachmittag kommen dann Tausende Kinder mit dem Zug hier an", sagt Sportamtsleiter Frank Schädler. "Wir kennen die Zeiten und verteilen die Kinder auf ihre Schlafstätten – und das bei gesperrtem Rheinsteig und Wochenendverkehr." Dennoch sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass alles klappt. Nach über einem Jahr Vorbereitung soll es nun endlich losgehen.

Alle Hände voll zu tun

Bis das Landeskinderturnfest am Freitag, 14. Juli, starten kann, muss noch einiges geschehen. Unter anderem transportiert das Sportamt rund 150 Geräte wie Schwebebalken, Barren und Matten an die Wettkampfstätten. Allein 30 Bodenläufer, 14 Meter lang, werden benötigt. Aus allen Konstanzer Sporthallen wurden Geräte geholt, sogar aus Singen. Die Wollmatinger Halle wurde leergeräumt, dort wird ein Cateringunternehmen das Essen für alle Teilnehmer kochen. Aus Dettingen holt das Sportamt Waschbecken für den Schänzle-Außenbereich. Ein Busshuttle zwischen den Wettkampforten und Schlafstätten in den Schulen ist organisiert. (kis)