Konstanz Eine Seilbahn in Konstanz? Das macht auch Forscher vom KIT in Karlsruhe neugierig

Eine Seilbahn in Konstanz? Das macht auch Forscher vom KIT in Karlsruhe neugierig

Eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen im Südwesten untersucht Chancen und Risiken einer Seilbahn in Konstanz. Der Auftrag kommt aus Stuttgart. Auch die Stadt will ihr Gutachten noch dieses Jahr vorlegen. Klar ist aber auch: Wenn überhaupt, dann gibt es Gondeln über dem Seerhein erst in vielen Jahren

Die Idee einer innerstädtischen Seilbahn für Konstanz stößt überregional auf Interesse. Zugleich wird aber deutlich, dass eine Verwirklichung viele Jahre dauern würde. Das geht aus Stellungnahmen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Stadtverwaltung hervor. Sie zeigen, dass für Konstanz derzeit zwei Studien mit ähnlicher Fragestellung entwickelt werden. Die des KIT hat das Land in Auftrag gegeben. Die Stadt lässt das global tätige Ingenieurbüro Rambøll mit Hauptsitz in Kopenhagen die Idee prüfen. Beide Untersuchungen sollen noch 2017 fertig sein, das Rambøll-Gutachten im dritten Quartal – was eine weitere Verzögerung darstellt.

Die Studie der Karlsruher Forscher bekommt die Stadt frei Haus geliefert. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) untersucht im Auftrag des Landes-Verkehrsministeriums allgemein, welche Chancen Gondeln als Teil des Öffentlichen Nahverkehrs bieten. Unter anderem ist die Frage aufgeworfen, welche Voraussetzungen der Öffentliche Nahverkehr haben muss, damit Bürger auf das eigene Auto verzichten. In Seilbahnen sieht das Ressort von Minister Winfried Hermann (Grüne) eine Möglichkeit; das Land hat bereits die Gesetze so geändert, dass Zuschüsse nicht nur für Tram- und S-Bahnen, sondern auch für Gondeln gewährt werden können.

Das KIT hat bereits 2016 Städte untersucht, die bereits Luftseilbahnen gebaut, geplant oder verworfen haben. Nun nehmen sich die Wissenschaftler Konstanz vor. Nicht von ungefähr: "Konstanz ist die einzige Stadt in Baden-Württemberg, von der wir wussten, dass sie darüber diskutiert", sagt Projektleiterin Maike Puhe im Gespräch. Weitere Städte in der Untersuchung sind Heidelberg, ebenfalls verkehrsgeplagt, und Stuttgart-Vaihingen. Dort steht die Idee ganz am Anfang. Für die Studie befragen die Mitarbeiter des Karlsruher Instituts Konstanzer Bürger. Allerdings sind es nur zwölf, und bei einem Treffen mit ihnen in dieser Woche war der SÜDKURIER als Vertreter der Öffentlichkeit ausdrücklich unerwünscht. Die kleine Gruppe reiche aus, um ein Stimmungsbild zu erhalten, sagt Maike Puhe, und: "Das ersetzt keine Bürgerbeteiligung".

Das bestätigt auch Walter Rügert, der Sprecher der Stadtverwaltung. Falls die Rambøll-Studie zeige, dass es genügend Fahrgäste für eine Seilbahn gäbe und welche Verbindungen sinnvoll wären, gebe es eine "umfassende Bürgerinformation". Dabei könnte auch über eine Straßenbahn als Alternative gesprochen werden, denn auch diese Option untersuchen die Experten. Mit der derzeit laufenden Studie setzt die Stadtverwaltung einen Beschluss des Gemeinderats vom Januar 2014 um. Die Verzögerungen, erklärte neulich Oberbürgermeister Uli Burchardt, lägen daran, dass die Stelle des Verkehrsplaners über lange Zeit nicht besetzt gewesen sei; dass zwischenzeitlich neue Ideen für neue Verbindungen etwa zur Uni, zur Mainau oder zum neuen Stadtteil Hafner-Nord dazugekommen seien; und dass die Stadt in den vergangenen Jahren zahlreiche andere Aufgaben habe vorziehen müssen.

Laut KIT ist schon jetzt klar, dass Konstanz Kriterien erfüllt, die laut Projektleiterin Puhe für eine Seilbahn sprechen. Seilbahnen seien grundsätzlich sinnvoll, um einen Berg, einen Fluss oder breitflächige Bahnanlagen zu überwinden und um Orte mit hohem Verkehrsaufkommen zu verbinden. Dabei geht es auch um Geschwindigkeit. Je mehr Haltestellen eine Seilbahn habe, desto langsamer komme sie voran, gibt Maike Puhe vom KIT zu bedenken.

Die Karlsruher Forscher wollen in diesem Jahr zusätzlich noch Experten aus Konstanz wie Verkehrsplaner, Kämmerer und Denkmalschutz anhören. Auch für die Stadtverwaltung steht das Thema noch ziemlich am Anfang. Sofern die Fahrgastzahlen für eine Seilbahn gewährleistet sind, müsse auch die technische Machbarkeit gewährleistet sein, so Rathaus-Sprecher Rügert. Wenn beides gewährleistet sei, könne der Gemeinderat entscheiden, ob eine urbane Seilbahn weiter verfolgt wird. Auch OB Burchardt werde erst dann seine Position festlegen.

Zur Frage, wann Gondeln über Konstanzer Dächer schweben könnten, machen weder das KIT noch die Stadtverwaltung derzeit konkrete Angaben. Sowohl bei einer Straßenbahn als auch bei einer Seilbahn seien umfassende Verfahren bis zu einer Realisierung zu berücksichtigen, so Rügert: "Beide Systeme sind bekanntlich mittel- bis langfristige Projekte." Im Raum stehe die Frage, ob der Bus als Verkehrsmittel entlastet werden könne. Denn klar sei, dass der "an seine Grenzen kommt".

Was bisher geschah

Die Idee schwebt schon eine ganze Weile über der Stadt: Eine Seilbahn könnte in Konstanz zur Lösung von Verkehrsproblemen beitragen. Eine Chronologie.