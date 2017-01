Konstanz Eine Liste über Vorhaben in Konstanz soll Bürger informieren

Eine Liste über Vorhaben in Konstanz soll Bürger informieren

Die Liste soll zu mehr Transparenz in der Politik beitragen und ist verankert in den Leitlinien für Bürgerbeteiligung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Konstanz – Zweieinhalb Jahre hat es gedauert. Nun beginnt die Umsetzung der Leitlinien für Bürgerbeteiligung. In seiner Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig entschieden, eine Liste zu veröffentlichen, die Bürger über ausgewählte Vorhaben informiert. Die Liste, die für mehr Transparenz kommunaler Vorgängen sorgen soll, wird in Zukunft im Jahr zweimal überarbeitet. „Das ist ein bedeutender Schritt, die Bürger frühzeitig zu informieren“, erklärte OB Uli Burchardt. „Wir können stolz sein, weil wir zu den ersten Städten gehören, die ein solches Instrument haben.“

Der Weg dahin jedoch war schwierig. Mitglieder der eingesetzten Projektgruppe fühlten sich hintergangen, als die Verwaltung ihre Formulierungen nach zwei Jahren Arbeit kassierte und 180 Änderungsvorschläge einarbeitete. Nachdem es im Sommer 2016 deshalb zu intensiven Diskussionen gekommen war, konnten die Beteiligten die Wogen glätten. Die Projektgruppe entwickelte unter der Leitung von Uli Burchardt und Martin Schröpel, Beauftragter für Bürgerbeteiligung und -engagement, ein Konsenspapier, das der Gemeinderat im November beschloss. Die Vorhabenliste ist der Kern der Leitlinien. Nur zu Vorhaben, die auf dieser Liste stehen, kann Bürgerbeteiligung angeregt werden. Für jedes der aktuell 38 ausgewählten Vorhaben haben die Ämter Steckbriefe verfasst. „Es ist versucht worden, komplexe Sachverhalte in einfache Worte zu fassen“, sagte Martin Schröpel im Gemeinderat.

„Ich finde, es ist ein tolles Instrument, das hilft zu sehen, was passiert bei uns“, sagte Stadträtin Gisela Kusche (FGL). Sabine Feist (CDU) erklärte: „Damit wird Transparenz geschaffen, verbunden mit Informationen, die erst eine Beteiligung ermöglicht.“ Gabriele Weiner (JFK) bedankte sich für das Bemühen, etwas auf die Beine zu stellen, das allen weiterhilft. „Es gibt aber sicher noch einiges, das man hinzufügen kann.“

Die Liste soll in Kürze in gedruckter Form in den Verwaltungen ausliegen; digital ist sie bereits im Internet abrufbar unter: www.konstanz.de/vorhabenliste