Konstanz "Eine Legalisierung von Cannabis macht Sinn"

Cannabis-Konsumenten und -befürworter demonstrieren am Samstag, 6. Mai, in Konstanz gegen ihre Kriminalisierung. Ein Gespräch mit einem der Organisatoren, Niclas Winkler, über Drogenpolitik, Aufklärungsarbeit und Cannabis-Clubs.

Herr Winkler, seit März gibt es in Deutschland Cannabis für schwerkranke Patienten auf Rezept. Ist damit der Weg zur Legalisierung frei?

Auf jeden Fall sorgt die Freigabe als Medizin dafür, dass die Debatte angeheizt wird. Aber viele Ärzte haben ein Problem, Cannabis zu verschreiben. Weil es keine validen Studien, beispielsweise zu den Nebenwirkungen, gibt. Und diese Studien wiederum gibt es nicht, weil Cannabis illegal ist. Der Legalisierung als Genussmittel sind wir also nur einen kleinen Schritt näher.

Sie und andere Aktive organisieren am 6. Mai eine Kundgebung auf der Marktstätte. Welche Argumente stehen auf Ihren Bannern für die Legalisierung von Cannabis?

Unser Hauptargument ist, dass ein legaler Markt den Konsumenten schützt. Man kann sich dann Drogen besorgen, die nicht mit Streckmitteln vermischt und verunreinigt sind. Hinzu kommt, dass in Ländern wie Mexiko seit Jahren ein Drogenkrieg herrscht, in dem tausende Menschen gestorben sind. Und diese Menschen sterben, weil es hier und in anderen Ländern keine Möglichkeit gibt, legale Stoffe zu erwerben.

Mit der Argumentation müsste man alle Drogen legalisieren.

Darum geht es zwar nicht beim Global Marijuana March, aber ja, wir von der Linksjugend sind auch für die Legalisierung aller Drogen. Und dazu stehen wir auch. Damit meinen wir in erster Linie die Entkriminalisierung aller Drogen. In Portugal beispielsweise sind die Herstellung und der Verkauf verboten, aber wenn man mit ein paar Gramm Kokain in der Tasche erwischt wird, gibt es in der Regel keine Anzeige, sondern vielleuicht einen Beratungstermin. Abhängige gelten dort nicht als kriminell, sondern als krank. Hier in Deutschland gibt es unterschiedliche Freigrenzen bei Cannabis und eine Anzeige, die in den meisten Fällen wieder fallengelassen wird.

Viele Eltern hätten bei einer Freigabe von Cannabis Angst um ihre Kinder.

Wir sprechen immer von Erwachsenen. Ich verstehe natürlich die Angst der Eltern um ihre Kinder. Cannabis ist potenziell gefährlich, gerade für junge Menschen. Wenn ein 14-Jähriger einen Joint raucht, hat das ganze andere, auch langfristige Folgen für die Entwicklung des Gehirns und der Persönlichkeit als bei einem 28-Jährigen. Drogen sollten deshalb allgemein, ob legal oder illegal, natürlich nicht an Jugendliche weitergegeben werden. Das ist ja auch ein Riesen-Argument für eine Legalisierung. Der Schwarzmarkt, der in jeder Stadt und in jedem Dorf existiert, auch in Konstanz, kennt keinen Jugendschutz. Den Dealer interessiert es nicht, ob er sein Zeug an einen 14-Jährigen oder einen 80-Jährigen verkauft. Für Jugendliche, die dann oft des Reiz des Verbotenen sehen, ist es oft leichter an Drogen zu kommen als an Schnaps. Denn im Geschäft werden sie nach dem Ausweis gefragt. Wer also Drogen nehmen will, bekommt die auch. Statt diese Tatsache zu verdrängen, sollte die Aufklärungsarbeit besser sein.

Und wie?

In dem man beispielsweise in der Schule solche Menschen zu Wort kommen lässt, die sich mit dem Thema auskennen. Sozialpädagogen, Drogenberater. Aber auch ehemalige Drogenabhängige, die Probleme hatten oder haben. Ich war zwölf Jahre in der Schule. In diesen zwölf Jahren hatten wir einen Drogenpräventionstag, an dem wir mit dem Fahrrad im Wald herumgefahren sind. In anderen Klassen kam ein Polizist vorbei, der nur meinte: Cannabis ist schlimm. Aber so stelle ich mir keine Aufklärung vor. Da ist die Präventionsarbeit in Deutschland gelinde gesagt mangelhaft, weil die Argumentation meistens nur heißt: Drogen sind böse, weil sie illegal sind.

Mag sein, aber kann man nicht bessere Präventionsarbeit machen, ohne gleich den Drogenmarkt zu legalisieren?

Die Frage zwischen Prävention und Legalisierung muss man getrennt sehen. Natürlich kann man genauso gute Präventionsarbeit machen, wenn Drogen illegal sind. Aber das würde den Schwarzmarkt nicht von der Seite drängen. Und es gibt weiter Menschen, die Drogen nehmen wollen.

Wenn sie besser aufgeklärt sind, vielleicht nicht.

Es gibt ja Gründe, warum Menschen Drogen nehmen: die Wirkung. Wir sind der Meinung, dass die Menschen frei sind, und jeder das Recht hat, mit seinem Körper das zu tun, was er will.

Cannabis kann Psychosen auslösen, und an Heroin kann man selbst beim ersten Konsum sterben. Und davor sollte man die Menschen nicht schützen?

Doch, natürlich. Aber es ist doch so: Die meisten Drogen, die heutzutage im Umlauf sind, sind synthetisierte, verstärkte Effekte natürlicher Stoffe. Mit dem Hintergedanken, dass Drogen meistens nach der Menge bestraft werden. Das heißt, wenn man ein kleines Stück LSD dabei hat, wird man weniger stark bestraft, wie wenn ich größere Mengen eines natürlichen Stoffes dabei habe. Und natürlich kann ein Drogenhändler mit einem konzentrierteren Stoff bei minimalerem Risiko höheren Profit rausschlagen. Wenn wir sagen, dass wir alle Drogen legalisieren wollen, sagen wir nicht, dass wir alle Arten legalisieren wollen, sondern es geht um die Drogenstoffe. Ein Konsument muss dann nicht extrem hartes LSD konsumieren, sondern kann sanftere Stoffe nehmen, die denselben Effekt haben. Aber dadurch, dass sie nicht in irgendwelchen schummrigen Drogenküchen verarbeitet werden und auch keine Streckstoffe enthalten, ist das Risiko deutlich geringer. Hinzu kommt: Heute haben viele Drogenkonsumenten durch die Illegalität Probleme, sich an Hilfsprogramme zu wenden. Weil jeder weiß: Wenn raus kommt, dass jemand Drogen nimmt, kann ihn das den Job kosten, den Führerschein, es kann die Familie sprengen. Und oft sind die Folgen der Repressionm Gründe, warum manche immer weiter in die Drogensucht abrutschen.

Aber wenn der Arbeitgeber oder die Familie ein Problem haben, dann doch wegen der moralischen Verfehlung. Nicht zwingend, weil es illegal ist.

Viele sehen das als moralisch verwerflich, weil es illegal ist. Ich kenne viele, die sagen: Wäre es legal, wäre mir das egal. Darüber machen sich die Menschen zu wenig Gedanken.

Ist es denn moralisch nicht verwerflich?

Eigentlich nicht. Wenn man das selbstbestimmt macht, eine ausgereifte Persönlichkeit hat und weiß, was man da tut, halte ich das für in Ordnung.

Man wird aber unter Drogeneinfluss unzurechnungsfähig. Und im schlimmsten Fall gefährlich.

Das stimmt natürlich. Aber das passiert auch täglich unter Einfluss von Alkohol.

Richtig, aber dann müsste man doch eher Alkohol auch verbieten, statt weitere Drogen zu legalisieren. So käme nur ein noch größeres Angebot oben drauf, mit dem man sich unzurechnungsfähig machen kann.

Das Angebot gibt es auch so.

Vielleicht noch mehr, wenn es legal ist.

Aber in allen Staaten, in denen beispielsweise Cannabis legalisiert wurde, zeigt sich: Es gibt nicht mehr Konsumenten.

Es gibt aber auch Studien, die sagen: Wenn Cannabis in Deutschland legalisiert werden würde, würde der Konsum um die Hälfte ansteigen.

Eine Studie, die sagt: Wenn und würde, ist für mich keine Studie. Sondern eine Schätzung.

Gleichzeitig ist es schwierig, sich mit anderen Ländern zu vergleichen.

Natürlich kann man nicht Holland ein zu eins mit Deutschland vergleichen. Aber Holland hat ein ähnliches wirtschaftliches Niveau, ähnliche kulturelle Werte, und so weiter. Man kann die beiden Länder also durchaus grob miteinander vergleichen. Ich sehe keinen Grund, warum es in Holland den einen Effekt gibt und in Deutschland einen komplett anderen.

Wie sieht eine kontrollierte Abgabe von Cannabis aus?

Eine komplette Freigabe auf dem freien Markt halten wir auch nicht für die perfekte Lösung. Weil ein Produzent in der freien Wirtschaft natürlich auch ein Interesse daran hat, seinen Umsatz zu steigern. Und dann eben auch ein Interesse hat, mehr Leute zum Konsum zu bringen. Ein gutes Modell finde ich die sogenannten Cannabis Social Clubs, wie es sie bereits in Spanien gibt. Das ist dann ein nicht-kommerzieller Verein, in dem man sich als erwachsenes Mitglied einträgt und Mitgliedsbeitrag zahlt. In den Räumen dieses Clubs wird dann das Cannabis angebaut und nur an die Vereinsmitglieder ausgegeben. Es gibt Sicherheitschecks und Qualitätskontrollen.

Gibt es für die Kundgebung am Samstag in Konstanz besondere Auflagen?

Nein, keine besonderen. Es gibt natürlich die polizeilichen Standard-Auflagen. Wir dürfen nicht allzu laut sein, müssen die Demo am Ende auflösen, Ordner stellen, keine Fahnen über eine gewisse Dicke dabei haben und so weiter. Klar muss natürlich sein: Wer bei der Demo Cannabis dabei hat, ist selbst schuld und muss damit rechnen, kontrolliert zu werden.

