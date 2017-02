Konstanz Eine Künstlerin will wieder sesshaft werden

Anna Langhoff ist seit Januar Dramaturgin am Theater Konstanz. Mit ihrem neuen Wohnort kann sie sich jetzt bereits identifizieren

Trotz Nebel – Anna Langhoff ist begeistert von Konstanz. Die 51-Jährige ist seit Anfang Januar Dramaturgin am Theater Konstanz und komplettiert damit das Team der Dramaturgie. "Die Stadt ist lebendig, offen und freundlich", sagt die gebürtige Berlinerin, die die vergangenen Jahre hauptsächlich im Ausland verbracht hat, "ich fühle mich hier sehr wohl."

Internationale Erfahrung ist ein prägendes Moment in Anna Langhoffs Biographie. Die vergangenen Jahre hat sie in Indien verbracht – als freischaffende Autorin, Drehbuchautorin, Filmemacherin. Dabei entstand unter anderem eine Doku über Frauen nach Brustkrebs sowie die Mitarbeit an einem russischen Kinofilm. Aber auch die Theaterarbeit spielte eine Rolle: So hat Langhoff theaterpädagogische Projekte mit Straßenkindern in Indien organisiert.

In Konstanz will sich Anna Langhoff nun wieder vornehmlich der Theaterarbeit widmen. Sie hat zwei Stücke zu betreuen, zum einen "Der Tod und das Mädchen" von Regisseur Armin Peterka. In dem Stück geht es um die Opfer der Militärdiktatur Chiles zu Zeiten Pinochets, es rege zum Nachdenken an in einer Zeit, in der man bereit sei, angesichts von Terrorgefahr freiheitliche Grund- und Abwehrrechte aufs Spiel zu setzen. "Gomorrha" ist das zweite Stück, dessen sich Anna Langhoff annehmen wird. Auch dieses Stück sei sehr aktuell, es stecke politischer Sprengstoff darin. "Adam Nalepa, der polnische Regisseur, kommt aus einem Land, das selbst derzeit eine brisante Situation erlebt, in dem Künstler wenig Freiheiten haben", das sei eine spannende Kombination für ein künstlerisches Projekt.

Der Roman "Gomorrha" sei ein sehr erfolgreiches Buch und greife ein ebenso aktuelles und politisch brisantes Thema auf.

Theater in Konstanz – für Langhoff ist das eine sehr passende Kombination. Sie stammt aus einer Theaterfamilie in Berlin, ihr Vater und ihr Großvater waren bereits Dramaturgen und Regisseure. Dass die Hauptstadt mehr an künstlerischer Qualität biete, könne sie jedoch nicht behaupten. Es gebe gute und schlechte Produktionen – an jedem Theater. "Konstanz hat ein sehr lebendiges Theater, das offenbar sehr gut angenommen wird." Wenn ein Stadttheater es schaffe, so akzeptiert zu sein, sei sehr viel gewonnen. Das Haus setze sich mit aktuellen Fragen der Zeit auseinander, auch das sei ein wichtiges Qualitätszeichen.

Ob sie bei aller künftigen Sesshaftigkeit das Reisen vermissen wird? Die Sonne Indiens und die Farben des Subkontinents fallen ihr als erstes ein, diese beiden Vorteile des fernen Landes fehlten ihr bereits jetzt manchmal. Sie freue sich aber ebenso, wieder einen Arbeitskontext zu haben, sich gemeinsam mit anderen zu entwickeln, einen Winter zu erleben. Das Schreiben werde sie nicht aufgeben, es hat nur Pause: "Mir würde schon gut gefallen, erst einmal nur Ideen auf Zetteln zu notieren."