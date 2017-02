Kreis_Konstanz Eine Klangfülle abseits des Bekannten: Konstanzer Universitätsorchester zeigt Topleistung

Das Konstanzer Universitätsorchester spielte Romantisch-Symphonisches im Audimax. Die Stücke entführten zum Beispiel nach Schottland.

Das war schon vor dem ersten Ton beeindruckend: Das Uni-Orchester füllte bei seinem Sinfoniekonzert das Podium im Audimax so aus, dass die 65 Intrumentalisten kaum noch einen Platz für einen 66. Mitspieler gefunden hätten. Ein Sinfonieorchester großer Besetzung mit einer Klangfülle von Format, wo sich je hälftig Streicher und Bläser zu klassisch-romantischem Musizieren vereinten.

Orchesterchef Peter Bauer wählt gerne Musik aus, die etwas abseits bekannter Programmstränge verläuft. Deshalb erklang von Max Bruch nicht dessen Violinkonzert, sondern eine große Fantasie für Violine und Orchester; von Gustav Holst nicht seine "Planeten" sondern eine Sinfonie. Nur die eröffnende Hebriden-Ouvertüre von Felix Mendelssohn-Bartholdy bediente den Gewohnheitshörer. Das aber war erfrischend durchhörig von sanft schwellend melodischem Singen schottischer Melancholie bis zu marschfestem Tutt und sich am Ende sich verlierendem Flötenklang.

Es blieb beim zentralen Abendwerk schottisch: Max Bruchs "Schottische Fantasie" glänzt mit einem Solistenduett allerhöchster Ansprüche. Dieses Violinsolo spielte mit so viel bogentechnischem Ausdruck, verinnerlichender Musikalität und technischem Können die Konzertmeisterin der Südwestdeutschen Philharmonie, Kyoko Tanino.

Atemberaubend, wie sie die Volksliedmelodien anführte, sich dann darüber erhob, um sie dem Orchester zu überlassen und kontrapunktisch in ausholenden Arpeggien und Läufen zu brillieren; wie sie mit Horn- und Oboensolo verschmolz; wie sie zusammen mit der meist ins Orchester eingepassten Harfenistin Ekatarina Afanasieva zu verzaubernden Stimmungen fand. Eine große Klangleistung auch des Orchesters, das spannungsreich begleitend diente, zugleich auch anführte und mit den Solistinnen zusammen die Variationen des marschprägnanten Finalthemas strahlen ließ.

Nicht weit weg von Schottland, in den englischen Cotswolds, war Gustav Holst zuhause und zeichnete in seiner "Symphony in F" sein Heimatland in kräftigen Farben nach: Starkes Fanfarenblech kontra Trauerzug in Moll mit schmerzhaften Intervallreibungen und Aufblähen zu wagnernder Wucht; wiegendes Scherzo mit wunderschönem Hörnertrio; markante Fugierungen im weit ausschwingenden Finale: Da war das Orchester im freien Schwung herrlicher Melodik in lustvoller Bestform.

Drei hoch- und spätromantische Werke im Längenverhältnis 1 : 3 : 2, geeint durch ihren Bezug zur britischen Insel; ein Uni-Orchester, das für seine Einstudier- und Aufführungsleistung mit seinem langjährigen Musikdirektor Peter Bauer aus vollem Audimax stürmisch gefeiert wurde; eine Semesterarbeit, von großvolumigem Erfolg gekrönt.

