Konstanz Eine Handwerkstadt zum staunen und ausprobieren

Die Handwerkstadt auf der Stadtgartenmole präsentiert 14 Handwerksberufe vom Mittelalter bis heute. Die Aussteller vermitteln mit Interaktion unterhaltsam und lehrreich Geschichte.

Buchbinderin Antje Gaupmann Rösch hebt vorsichtig das marmorierte Papier aus der Wasserschale und hält es in die Höhe. Alexandra Waldvogel strahlt: "Was ich da Tolles kreiert habe." Der Besuch der Handwerkstadt auf der Stadtgartenmole hat sich für sie schon jetzt gelohnt. Die Besucherin aus Löffingen war restlos begeistert. "Von der Handwerkstadt haben wir im Radio gehört und sind gezielt nach Konstanz gefahren." Eigentlich hatte sie einen Mittelaltermarkt erwartet und war ob der modernen Präsentation überrascht, aber keineswegs negativ. "Ich finde es toll, dass man viel ausprobieren kann", freute sich die Frau, hier sei das Testen nicht allein den Kindern vorbehalten. Anschaulich werde demonstriert, wie die Handwerker im Mittelalter gearbeitet haben und welche Erleichterungen der technische Fortschritt brachte. "Früher hat man eigentlich fast alles mit der Hand gemacht und viel Zeit und Geduld gebraucht", stellte Alexandra Waldvogel fest und begab sich gleich zum nächsten Stand, um ihren Wissensdurst zu stillen.

Hammer und Meißel hat der Steinmetz früher benötigt. Giuliano Pichierri aus Konstanz, der sich in der Ausbildung zum Meister befindet, zeigte anschaulich, wie die maschinelle Natursteinbearbeitung funktioniert. Die Umstehenden brachte er insbesondere durch sein filigranes Arbeiten zum Staunen. Menschentrauben sammelten sich auch um Kunstglaser Roy Braunwarth, der gerade eine Glas-Ente zauberte, und um das Team der Brauerei Ruppaner, die ein kleines Schau-Sudhaus aufgebaut hatten und Bier brauten. "Wann wurde eigentlich das Bier erfunden?", wollte eine Besucherin von Braumeister Dirk Höchsmann wissen.

Dieser spickte auf eines der Informationsbanner und tat kund: "Vor etwa 6000 Jahren in Mesopotamien." Wie gesund das Hopfengetränk ist, beschrieb Adi Sulger mit einem Augenzwinkern: "Bio-Bier ist Wellness für die Leber und die Damen freuen sich, weil es gut ist für Haare und Fingernägel ist."

Vollkommen ins Gespräch vertieft war Sakgriesorn Sakkaravej aus Konstanz. Er bewunderte die Violinen und stellte Geigenbauerin Angela Becker eine Frage nach der anderen. "Es ist einfach ein sehr schönes, elegantes Instrument, sowohl optisch als auch klanglich", wertete der junge Mann, der selbst noch nie eine Geige in der Hand gehabt hat. Fasziniert war er von der Kunst des Geigenbauens und sog quasi alle Informationen auf. "Es ist super interessant hier. Ich will mir alles anschauen. Die Aussteller sind sehr nett und persönlich. Man kann sich ganz toll mit ihnen unterhalten", sagte Sakgriesorn Sakkaravej.

Insgesamt 14 Gewerke, darunter auch Bäcker, Metzger, Fotograf, Polsterer, Fliesen- und Mosaikleger, geben bis einschließlich Sonntag Einblick in ihr traditionsreiches Handwerk und spannen gleichzeitig den Bogen zum Konziljubiläum. Überaus raffiniert hat das Team der Konzilstadt um Geschäftsführerin Ruth Bader das Thema des Jahres 2017 das "Jahr der Religionen", das an die Wahl Papst Martin V. vor 600 Jahren im Konzilgebäude erinnert, in die Handwerksstadt gebracht. Mitten auf dem Handwerkermarkt steht nämlich der Papst-o-mat, ein analoges Spiel, an welchem Kinder und Erwachsene herausfinden können, ob sie sich als Papst eignen würden. Spiel, Spaß und vor allem viele interessante Informationen gibt es bei der Handwerksstadt.

Offene Werkstätten

Zum vierten Mal gestaltet die Handwerkskammer Konstanz in Zusammenarbeit mit der Konzilstadt den Veranstaltungsreigen des Konziljubiläums mit. Unter dem Titel "Handwerkstadt" stellen 14 Gewerke an der Stadtgartenmole ihr traditionelles Handwerk vor. Neu ist der Abendmarkt am Samstag, 27. Mai, von 18 bis 21 Uhr in Kooperation mit dem Verein Café Mondial. Ad Schwarz und seine Band "two a.m." werden für musikalische Unterhaltung sorgen; neben Kulinarischem aus der Region gibt es auch syrische Speisen. Der Erlös der Handwerkstadt kommt dem Café Mondial zu Gute. Die Öffnungszeiten der Handwerkstatt: Freitag, 26. Mai, von 12 bis 18 Uhr, Samstag, 27. Mai, von 12 bis 21 Uhr, sowie Sonntag, 28. Mai, von 12 bis 17 Uhr. (as)