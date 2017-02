Kreis Konstanz Einbruchsserie im Raum Konstanz reißt nicht ab

Es war rund eine Woche ruhig um eine dreiste Einbrecherbande, die auf der Reichenau, in Allensbach, Hegne und womöglich auch in Konstanz ihr Unwesen trieb und auf deren Konto laut Polizei mindestens acht bisher ungeklärte Fälle gehen. Mit der Ruhe ist es jetzt aber aller Voraussicht nach vorbei.

Eine weitere Serie von Einbrüchen in Pfullendorf sowie in Bodman-Ludwigshafen lässt die Alarmglocken schrillen. Der letzte Einbruch fand in der Nacht auf Donnerstag statt. Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, kann zwar nicht hundertprozentig sagen, dass beide Serien auf das Konto derselben Bande gehen, doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch: "Die Masche ist die gleiche: Der Täter bohrt ein Loch von außen in den Rahmen des Fensters oder der Tür, fährt dann einen Gegenstand durch dieses Loch und öffnet damit Tür oder Fenster – während die Bewohner seelenruhig schlafen."

Die Täter hätten Nerven wie Drahtseile, "das sind Profis". Nach der SÜDKURIER-Berichterstattung vergangene Woche und verstärkter Präsenz der Polizei kam es zu keinen Einbrüchen mehr im Landkreis. "Die Menschen hier waren durch den Artikel und durch unsere Bemühungen sensibilisiert und sehr aufmerksam", berichtet Bernd Schmidt. Jetzt sind die Beamten wieder in Alarmbereitschaft.



Zeugen, die Verdächtiges beobachten, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden