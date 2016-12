Konstanz Einbruch im Reitclub: Von den Tätern keine Spur

Es war ein schwerer Schlag für den Konstanzer Reitclub: 60 Sättel und 80 Trensen im Wert von etwa 130 000 Euro waren im März 2016 über Nacht weg. Eine große Solidarität hat jedoch sein Überleben gesichert.

Wenn Joachim Scherr auf das Jahr 2016 zurückblickt, erinnert er sich noch genau an den 12 März. An jenem Samstagmorgen stand der Betriebsleiter des Reitclubs Konstanz in einer leer geräumten Sattelkammer und vor der großen Frage, wie es für den Reitclub weitergehen würde.

Einbrecher hatten über Nacht 60 Sättel und 80 Trensen in einem geschätzten Wert von knapp 130 000 Euro gestohlen. Bevorstehende Turniere und der Schulbetrieb standen auf der Kippe. Dank befreundeter Reithöfe und Reiter, die Ausrüstung liehen und sogar spendeten, konnte die Existenzgrundlage jedoch gesichert und der Betrieb nach bereits drei Wochen fortgesetzt werden. Privatpersonen, die im Reitclub ihr Pferd und ihre Ausrüstung unterbringen, statteten sich selbst wieder aus. "Ich bin immer noch sehr dankbar für die Unterstützung, die wir bekamen", sagt Joachim Scherr heute.

Aufgeklärt ist der Fall aber bisher nicht. Zwar konnte die Polizei Spuren sichern und die Tat rekonstruieren, beispielsweise dass die Täter mit einem Kleinlastwagen Richtung Kindlebildstraße geflüchtet sein müssen. Jedoch sind die Täter noch immer unbekannt. Eine Vermutung der Ermittler ist, sagen sie, dass es sich bei ihnen um eine organisierte Bande aus Osteuropa handeln könnte. Dafür spreche laut Scherr der Tathergang: Die Einbrecher hatten die Bewegungsmelder ausgeschaltet, mussten also gewusst haben, wo sich diese befanden. Wahrscheinlich haben sie den Reithof ausgekundschaftet. Joachim Scherr kamen schon damals zwei Frauen verdächtig vor, die sich kurz zuvor auf dem Hof umgesehen hatten. Ob sie tatsächlich mit dem Diebstahl zu tun hatten, wurde nicht aufgeklärt.

Zudem hatte es nur wenige Tage vorher einen ähnlichen Diebstahl auf einem Reithof in Böblingen gegeben. Dort stahlen Einbrecher 25 Sättel. Es könne schon sein, dass es eine organisierte Tätergruppierung war, die auch an anderen Orten gleich gelagerte Diebstähle begangen hat, sagt Polizeisprecher Fritz Bezikofer. "Allein die Tatsache, dass 60 Sättel gewinnbringend an den Mann gebracht werden sollen, ohne dass die Täter auffliegen, lässt solche Vermutungen aufkommen", erklärt er, doch mahnt: "Das ist alles nur Spekulation."

Für den entstandenen Schaden war die Versicherung nur teilweise aufgekommen, hauptsächlich für die am Gebäude, wie beispielsweise für ein eingedrücktes Fenster. Sie begründete, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht auf dem neuesten Stand waren. Daraus hat der Reitclub gelernt und sofort aufgerüstet: vergitterte Fenster, neue Schlösser und Schließanlage. Joachim Scherr ist nun einfach froh, dass der Betrieb dank der großen Solidarität so schnell weiterlaufen konnte. Für 2017 hofft er auf ein ruhigeres Jahr. "Wir wünschen uns, dass wir nicht noch einmal so einen Rückschlag erleben müssen und weiterhin so unterstützt werden."