Konstanz Einbrecher findet nichts Brauchbares und zieht wieder ab

Täter dringt in Büroräume ein. Polizei sucht Zeugen

Durch Aufhebeln eines Fensters ist ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Dienstag in die Büroräume eines Betriebs in der Gottlieb-Daimler-Straße eingedrungen und hat die Räume anschließend nach Diebesgut durchsucht. Da er offensichtlich nichts Brauchbares gefunden hat, verließ er ohne Diebesgut das Gebäude. Bereits Anfang Juli kam es im gleichen Betrieb zu einem Einbruch. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.