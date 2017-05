Konstanz Einbrecher erbeuten mehrere hundert Euro am Ebertplatz

Einbrecher erbeuten mehrere hundert Euro am Ebertplatz

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den derzeit noch unbekannten Tätern machen können, die am Ebertplatz in Konstanz mehrere hundert Euro gestohlen haben.

Derzeit noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in Büroräume am Ebertplatz eingebroch. Laut dem Bericht der Polizei haben sie mehrere hundert Euro aus einer Geldkassette gestohlen. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, unter der Telefonnummer 07531/995-0, zu melden.