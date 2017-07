Konstanz Einblicke in das Konstanz des Mittelalters

Gleich zwei neue Bände der Reihe Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen wurden jetzt der Öffentlichkeit präsentiert.

Einen großen Auftrieb zu seinem 80. Geburtstag hatte sich Alt-Stadtarchivar Helmut Maurer ausdrücklich verbeten. Genutzt hat es wenig, denn sein wissenschaftliches Umfeld veranstaltete ein eintägiges Kolloquium zu seinen Forschungsthemen, wie Harald Derschka von der Universität Konstanz launig verriet. Mehr noch: Harald Derschka, Stadtarchivar Jürgen Klöckler und Thomas Zotz ließen es sich nicht nehmen, alle Vorträge in schriftlicher Form zu erbitten, um eine Festschrift zu Maurers Ehren mit dem Titel „Konstanz und der Südwesten des Reiches im hohen und späten Mittelalter“ (erschienen im Thorbecke-Verlag) herauszugeben.

Bereichert wird das Kompendium durch „fußnotenfreie, dafür bebilderte Beiträge“ über Helmut Maurer als Stadtarchivar und sein Wirken als akademischer Lehrer. 36 Seiten umfasst zudem die Auflistung von Maurers Werken, die Helmut Maurer als Forscher würdigen. „Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Zeug geschrieben habe“, bemerkte der Geehrte humorig. Ihm war es immer wichtig zu vermitteln, dass Wissenschaft fröhlich sein kann, wobei er auf die Nachsitzungen und Exkursionen hinwies. Das Mittelalter in Konstanz – konkret: die musikalischen Begleitumstände des Konstanzer Konzils – rückt der weitere Band „Europäische Musikkultur im Kontext des Konstanzer Konzils“, herausgegeben von Stefan Morent, Silke Leopold und Joachim Steinbeuer, in den Mittelpunkt. „Konstanz war in dieser Zeit Schmelztiegel der Europäischen Musik“, so Morent. Bläserensembles reisten den Potentaten als Vorhut voraus, höfische Kapellen mit modernen Repertoires aus ganz Europa und darüber hinaus und geistliche Klänge der unterschiedlichen Nationen erklangen in den Konzilsjahren. „Es wäre interessant zu hören, wie Konstanz damals geklungen hat“, meint Silke Leopold von der Universität Heidelberg. Und wie sich die Musiker und ihre Stile gegenseitig beeinflusst haben, ist ein Aspekt, der in dem neuen Band beleuchtet wird.