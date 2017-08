Konstanz Einblick in Lebensrettung auf dem Wasser

Die Lebensretter der DLRG zeigen jungen Seglern vom Yachtclub Litzelstetten-Mainau, wie Bergung im Wasser funktioniert.

Der See vor Litzelstetten und die angrenzende Jugendwiese des Yachtclub Litzelstetten-Mainau verwandelte sich kürzlich in ein Übungsfeld der DLRG Ortsgruppe Konstanz. Sieben Mitglieder der DLRG nahmen sich Zeit und kamen mit zwei Einsatzschiffen sowie einem Einsatzfahrzeug an den Steg in Litzelstetten, um den Kindern und Jugendlichen des Yachtclubs alles über die wichtige Arbeit der DLRG zu erzählen und Rettungsmaßnahmen zu demonstrieren. Das berichtet der Yachtclub in einer Pressemitteilung. Gerade im Segelsport sei es wichtig, in Gefahrensituationen und Notfällen auf dem Wasser richtig zu reagieren.

Die Jugendlichen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine blieb an Land und bekam von drei Damen des DLRG eine Erste Hilfe Schulung. Sie lernten, wie man einen Notruf richtig absetzt und wie eine unterkühlte Person erkannt und versorgt wird. Die Kinder und Jugendlichen durften selbst mit anpacken und sich gegenseitig mit Druckverbänden versorgen. Des Weiteren lernten die Kinder, wie bewusstlose Personen in die stabile Seitenlage gebracht werden und es wurde ihnen demonstriert, wie eine Person mit möglicher Rückenverletzung richtig auf dem Spine Board befestigt wird. Alle machten voller Freude mit und löcherten die DLRG-Crew mit Fragen.

Die zweite Gruppe wurde mit auf die Einsatzschiffe genommen. Hier wurde zunächst vom dienstältesten und größten Rettungsboot (Philipp Hund) eine „Mann über Bord“-Situation nachgestellt. Ein Jugendlicher sprang dabei ins Wasser und wurde anschließend von der DLRG gerettet und sicher an Bord gebracht. Durch diese Übung sollte den Jugendlichen auch die Angst vor der Rettung selbst genommen werden, denn es ist durchaus beängstigend, wenn ein so großes und schweres Schiff auf einen zugefahren kommt. Danach wurde eine weitere Bergungsmethode mit dem neusten Rettungsboot Albatros der DLRG vorgeführt. Das Boot ist ein 115 PS starkes Schlauchboot. Bei der Bergung einer Person aus dem Wasser, wird diese von einer Einsatzkraft an beiden Händen festgehalten, dann fährt das Boot eine enge und schnelle Kurve. Durch die Kurve wird die Person auf den Schlauch des Bootes geschwemmt und kann von der Einsatzkraft problemlos in das Innere des Rettungsboots gerollt werden.

Anschließend wechselten die Gruppen durch, sodass alle Jugendlichen sowohl etwas über die Rettung auf dem Wasser, als auch über die Erstversorgung an Land lernen konnten. Am Ende der Übung wurden die Kinder und Jugendlichen auf die beiden Einsatzboote aufgeteilt. Ein Jugendlicher segelte mit einer Jolle auf den See, brachte diese zum Kentern und ahmte eine verletzte Person nach. Einige Jugendlichen sollten nun zeigen, wie man die Person bergen und die Jolle wieder aufstellen kann. Mit vollem Krafteinsatz wurde diese Aufgabe gemeistert.