Konstanz Ein musikalischer Cocktail: Südwestdeutsche Philharmonie spielt mit Hamburger DJ-Duo Moonbootica

Die Südwestdeutsche Philharmonie spielt mit den Hamburger Elektro-DJs von Moonbootica. Diese aufregende Mischung gibt es am Campus Festival zu hören.

Es begann alles mit einem Lied im Radio. Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, hörte den Chart-Song "I need a Dollar" von Soul-Sänger Aloe Blacc, unterlegt mit Streichmusik, und war fasziniert. Schnell war herausgefunden, wer für diese spannende Mischung aus Rhythm and Blues und klassischer Musik verantwortlich ist: Mihalj Kekenj. Mit dem Solinger Konzertmeister, Violinist und Hip-Hop-Fan, startet die Philharmonie ihr nächstes großes Projekt mit dem Hamburger Elektro-Duo Moonbootica. Das klassische Orchester macht gemeinsame Sache mit den beiden experimentierfreudigen DJs, die normalerweise in den Clubs und Diskotheken der Welt zu Hause sind. Zu hören gibt es das Ergebnis auf dem diesjährigen Campus Festival am Samstag, 10. Juni.

Das Orchester teilt die Festival-Bühne mit nationalen Künstlern wie den Orsons und Bosse. "Das ist in der Form wirklich eine Premiere", sagt Intendant Beat Fehlmann. Nach dem Auftritt im vergangenen Jahr gemeinsam mit den bekannten Hip Hop-Künstlern Peter Fox, Max Herre und Soul-Sängerin Joy Denalane in Kreuzlingen, geht die Philharmonie wieder neue Wege. "Stilistisch und auch musikalisch ist das eine große Herausforderung für uns", sagt Fehlmann. Kekenj fungiert hierbei als Bindeglied zwischen den Elektro-DJs und dem Orchester. Er leitet das Projekt, macht die Arrangements und Musik. Eine gemeinsame Probe findet erst kurz vor dem Konzert statt.

Campus Festival-Organisator Xhavit Hyseni ist von dem besonderen Programmpunkt begeistert. "Ich bin davon überzeugt, dass diese Idee nicht zu gewagt ist", so Hyseni. Das Festival solle schließlich nicht nur Studenten anlocken, sondern für alle Konstanzer da sein. Und er hofft, dass mit der Philharmonie auch Besucher in den Uni-Wald kommen, die vielleicht sonst nicht kommen würden. Für das rund 80-Mann-starke Orchester müssen die Organisatoren eine andere Bühne als in den Vorjahren aufbauen. Sonst wäre kein Platz für alle.

Auch Beat Fehlmann hofft mit dem Projekt die Südwestdeutsche Philharmonie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. "Ich finde es wichtig zu zeigen, dass das Orchester vielseitig sein kann", sagt er. Durch solche Kooperationsprojekte könne man Menschen erreichen, die normalerweise nicht in ein Klassik-Konzert gehen. "Die musikalischen Grenzen bestehen meistens nur im Kopf." Für die Musiker des Orchesters seien diese Grenzen leichter zu überwinden. Fehlmann hofft, dass auch die Zuhörer diese aufbrechen können.

Das Campus-Festival findet mittlerweile zum dritten Mal in Konstanz statt und hat sich auch in der Szene etabliert. "Um Künstler zu finden, müssen wir nicht mehr so viel Klinkenputzen wie noch vor drei Jahren", berichtet Xhavit Hyseni. Mehrere hunderte Bands kontaktieren ihn über das Jahr hinweg und wollen sich für einen Platz im Programm des Festivals bewerben. Mit der Philharmonie ist Hyseni bereits seit über einem Jahr im Gespräch. Dass es nun endlich klappt, freut ihn sehr. "Ich hoffe wir können den Studenten zeigen, was Konstanz alles zu bieten hat", sagt er. Neben dem Orchester mit Moonbootica spielen unter anderen auch die aus Konstanz stammende Band Redensart, das Lumpenpack, Dobré und Giant Roots.



Zum Festival

Das Campus Festival findet am 9. und 10. Juni an der Universität statt. Veranstaltet wird es von nachtschwärmer-kn und der Studierendvertretung. Eintrittskarten kosten für Studenten 29,70 Euro, für alle anderen 34,70 Euro.

Weitere Informationen unter: www.campusfestival-kn.de