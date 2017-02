Kreis_Konstanz Ein bisschen Anarchie in der Philharmonie

Beim "Phasnachtskonzert der Filharmonie" im Konzil gehen Tobias Bücklein und Beat Fehlmann sogar mit Säbeln aufeinander los. Aber auch sonst wird dem Publikum ein großer fasnächtlicher Spaß geboten.

Ho-Narro! Reingefallen! Tobias Bücklein und Beat Fehlmann verstehen sich prima, auch musikalisch. Auf der Konzilbühne beim "Phasnachtskonzert der Filharmonie" allerdings fochten sie verbale, musikalische und Handwaffenkämpfe harter Comedy-Gangart aus. Das fing ja so harmlos an: Befrackte Herren der SWP mit Blasinstrumenten nahmen Platz wie zum Kammerkonzert; Dirigent Bücklein ebenfalls im Frack – aber im knallblauen, denn gegeben wurde der "Kameler Narrenmarsch". Das ging nicht lange gut, denn mitten in Bückleins Erstmoderation platzte die Konkurrenz mit dem von Beat Fehlmann geleiteten "Elefantenmarsch": Ein Wortgefecht über die Qualitäten beider Märsche, und musikalisches Chaos, als beide Missklangkörper gleichzeitig gegeneinanderbliesen! Die Schlacht war eröffnet und tobte fortan bis zum versöhnlichen Konzertende.

Das kann Bücklein hervorragend: Sprach-deutliche Moderationen mit angehängten, wie nebensächlich leise hingehuschten Pointen. Und die sitzen, wie etwa "Trump und sein Elferrat", musikalisch durch das hymnische "Stars and Stripes" verdeutlicht von Dessi Kepenerová auf niedlichen Glöckchen und Paul Strässle auf großer, einseitig durchgehauener Trommel.

Jetzt wurde es mit "Im weißen Rössl"-Musik lokal: Die Originaltexte hat der Traditionshörer parat; Bücklein leitete sie nach Konstanz um, sang und dirigierte simultan: "Was kann der Fehlmann denn dafür, dass er Erfolg hat?"; "Hingeh'n wollt i net" (selber schuld, die Konstanzer, dass sie das Scala zu deren Lebzeiten nicht genügend frequentierten); "Im weißen Kasten am Bodensee, da stehst du lang vor der Tür" (das architektonisch hässliche Bodenseeforum). Es wurde wieder kritisch: In Brahms' Ungarischem Tanz gerieten die beiden Stardirigenten auf dem Podium aneinander und lieferten sich schließlich mit Säbeln eine veritable Saalschlacht, natürlich zu Khachaturians "Säbeltanz" – höchste Zeit, dass eingegriffen wurde: Ausschwärmenden Blätzlebuben folgte auf rollender Riesenkiste der Triumphzug des Überraschungsgastes, der sich freute, wenn Zwei sich streiten: Souverän übernahm er zu den drohenden Melodieballungen aus "Star Wars" die SWP, wie es sich gehört, denn er ist ja der rechtmäßige Inhaber des SWP-Taktstocks: Ari Rasilainen!

Nach der Pause stritten die Unversöhnten während von Arilainen dirigierter "Opernball"-Ouvertüre im Off (also im Chambre séparée) weiter über das süßliche Geschmalze, das – endlich! – abgelöst wurde durch wertvolle Barockmusik: Kyoko Tanino und Ari Rasilainen zeigten in Johann Sebastians Bachs d-Moll-Violinkonzert zusammen mit der SWP, was historische Aufführungspraxis ist, wie man Themen entwickelt: Das ging von Originaltönen langsam hinüber in immer grelleren Bigband-Boogie. Eine sagenhaft virtuose Leistung, ein echter Publikumsbrüller!

Zur "Route 66" nahm Bücklein die B 33 samt Autobahn nach Stuttgart ins Gebet, um dann mit "Delilah" der Konstanzer Seilbahn vorhersehend Bye-bye zu sagen – wieder ein Knaller. So liebenswert das Musical "My fair Lady" ist: Bücklein legte in seinen Songtexten manchen Konstanzer Unrat frei: Dreck im Krankenhaus, Stimmungstief in Leserzuschriften, Postwahrheiten in der Zeitung, kaum ein Zimmerchen frei für Studenten; gewichtiger Hinweis auf die Bundestagswahlen: "Hei, Leute, bald ist wieder Wahltag!" mit "Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht" – wen er da wohl meinte?

Aber das Finale versöhnlich: "Jetzt kommt die Faaa-se-nacht mit 'nem kleenen Stückchen Ho-Nar-ro!" Das war's noch nicht: In der Zugabe lieferte Arilainen sein sängerisches Debut, begleitet auf der neuen Celesta, mit exzellenter Stimme: "My Way", der ihn ans Ziel seiner Träume geführt hat: nach Konstanz! Die SWP in großer Besetzung machte allen Jux großartig agierend und bei fortschreitendem Abend immer bunter behütet mit. Das war ein musikalisch, komödiantisch, konzeptionell und schauspielerisch rundum fantastisch gelungener Fasnachtsabend!