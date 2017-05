Konstanz Ein Tier- und Pflanzen-Einmaleins auf der Mainau

An den 31. Jugendspielen nahmen rund 400 Schüler und knapp 50 Förster aus den Bodensee-Anrainerstaaten teil.

Die Jugendspiele standen unter Motto "Tier- und Pflanzen-Einmaleins". Die Klassen lösten dabei neun verschiedene, auf Natur und Umwelt bezogene und auch die Kreativität fordernde Aufgaben in einem Parcours – so eine Pressemitteilung der Veranstalter. Der Siegerpokal ging an die Klasse vier der Schule Hirschberg (Schweiz). Platz zwei belegten die Klassen drei und vier der Grundschule Stahringen. Dritter wurde die Klasse vier des Schulhauses Büel im Kanton St. Gallen.

„Auch bei den Mainauer Jugendspielen gilt: Dabei sein ist alles“, stellte Sandra Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau klar. Selbstverständlich bekam auch jeder Teilnehmende eine kleine Belohnung bei der Preisverleihung. „Die Kreativität der Kinder zu fördern und ihnen Natur und Umwelt näherzubringen, ist unser Ziel“, erklärt Sandra Gräfin Bernadotte weiter. Zu den Aufgaben gehörte in diesem Jahr unter anderem ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem die Schüler Zapfen aus einer Entfernung in Gefäße mit unterschiedlicher Punktewertung werfen mussten. Anschließend galt es noch die Zapfen Bäumen zuzuordnen. An einer weiteren Station mussten die Teilnehmenden einen imaginären Teich mit Trittsteinen überqueren.

In den vergangenen 30 Jahren trafen sich bei den Mainauer Jugendspielen über 10 000 Schüler auf der Blumeninsel. Getragen von der Lennart-Bernadotte-Stiftung wird dieses Projekt im Rahmen eines Wandertages für Viertklässler vom Fachbereich Grüne Schule Mainau des Vereins „Gärtnern für Alle“ durchgeführt. Jede teilnehmende Klasse wird von zwei Experten, einem Garten- und einem Forstpaten begleitet. Jährlich unterstützen rund 50 Förster aus den Bodensee-Anrainerstaaten die Spiele.

Die Jugendspiele auf der Insel Mainau wurden in Anlehnung an die Waldjungendspiele Bayern ins Leben gerufen, deren Vater Hans-Heinrich Vangerow ist. Ihm zu Ehren wird seit 1997 der „Kreativ-Preis“ an die kreativste und teamfähigste Klasse mit dem motiviertesten Lehrer verliehen. Dieser ging in diesem Jahr an die Klasse 4b der Schillerschule Spaichingen.