Konstanz Ein Profimusiker spielt für arme Kinder in der Konstanzer Fußgängerzone  und lernt die Stadtverwaltung kennen

Rudolf Diebetsberger spielt mit Horn, Frack und Zylinder für arme Kinder. Dass ihn das Land sogar mit der Staufermedaille dafür ehrte, hilft ihm im Kampf gegen die Windmühlen der Bürokratie nichts: Im Konstanzer Rathaus pocht man auf die Paragrafen.

Dann, sagt Rudolf Diebetsberger mit einer Mischung aus oberösterreichischer Nonchalance und Aufsässigkeit, "dann sollen sie mich halt einsperren." Er nimmt sein Horn, stellt den kleinen Akku-Lautsprecher für die Begleitmusik an und spielt. "Hallelujah" von Leonard Cohen, der jüngst gestorbene kanadische Liedermacher, findet sein lebendens Pendant. Schnell sammeln sich Zuhörer, am Ende gibt es spontanen Applaus. Wenig später wird Diebetsberger, 74, geboren im Innviertel und schon lange in Stuttgart ansässig, die Bekanntschaft mit der Staatsmacht machen. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen in Konstanz teilen ihm Uniformierte mit, er habe seine Darbietungen einzustellen. Sofort.

Die Enttäuschung ist dem Musiker ins Gesicht geschrieben. Seit über 40 Jahren ist er Profi-Hornist, hat in Wien, Basel und Stuttgart in renommierten Orchestern gespielt. Für seine Auftritte trägt er Fliege, Frack, Zylinder und weiße Handschuhe. Und er spielt nicht für sich, sondern für arme Kinder in Indien. Fast 200 000 Euro hat er für ein privates Hilfswerk schon gesammelt, er zeigt Fotos mit Mädchen und Frauen, mit einem durch Spenden finanzierten Schulhaus und mit einem Steinbruch: "Da müssen schon Fünfjährige arbeiten, damit wir billig Straßenpflaster und Grabsteine haben", sagt er.

In Konstanz ist er, wie in vielen anderen Städten, trotzdem nicht sonderlich willkommen. Dass er für sein jahrzehntelanges Engagement sogar mit der Staufermedaille, einer der höchsten Auszeichnungen des Landes Baden-Württemberg, geehrt wurde, das gilt hier nichts. Denn Diebetsberger spielt einfach – Genehmigungen, findet er, sind bei einem so guten Zweck nicht angemessen. Am Mittwoch wurde er von der Marktstätte vertrieben, am Donnerstag gleich noch einmal. Weil er sich bei der Stadtverwaltung keine Erlaubnis geholt und dafür bezahlt hatte. Und weil er dort spielen will, wo viele Portemonnaies durch die Frühlingssonne getragen werden.

Dass Bürgermeister Andreas Osner sich sogar persönlich dafür eingesetzt hatte, dass er länger als die sonst erlaubten 30 Minuten am Stück im Stadtgarten spielen darf, lässt er nicht gelten: "Da kommen doch kaum Leute vorbei, und wenn ich die Fahrtkosten hierher schon komplett selbst bezahle, muss wenigstens für meine Kinder etwas rausspringen", sagt er. Und findet: "Ziviler Ungehorsam", wie er sein Musizieren selbst nennt, hat seine Berechtigung. So kämpft er als Don Quijote gegen die Windmühlenflügel der öffentlichen Verwaltung, und man tut Diebetsberger kein Unrecht, wenn man sein Aufbegehren als lästig bezeichnet.

Ob einer für eine gute Sache arbeitet oder für den eigenen Lebensunterhalt, ob er falsch singt oder Mozarts Hornkonzert in Profi-Qualität darbietet, ob er die Passanten verzaubert anhalten lässt oder sie entnervt davontreibt – Dezibel sind Dezibel. So sieht es die Stadtverwaltung. Das Ziel bei der Regelung der Straßenmusik, teilt Rathaus-Sprecher Walter Rügert mit, "ist der Schutz der Anwohner und der Gewerbetreibenden", und weiter: "Es hilft den Anwohnern und Gewerbetreibenden auch nicht, dass für karitative Zwecke gespielt wird, die Lautstärke ist dieselbe." Alle Straßenmusiker müssten gleich behandelt werden, heißt es aus dem Rathaus auf SÜDKURIER-Anfrage weiter.

Dass beim Bürgeramt "täglich Beschwerden wegen zu lauter oder zu viel Straßenmusik" eingehen, kann Diebetsberger dabei sogar nachvollziehen. Wer mit ihm spricht, merkt schnell, dass die Fußgängerzonen ein hartes Pflaster sind. Dass seine Kunst gleich behandelt werden soll wie, die er als "die Bettelmusikanten mit ihrer Art Mafia" bezeichnet, will dem Hornisten nicht in den Kopf. Auch das generelle Verbot elektrisch betriebener Abspielgeräte, über das er sich in Konstanz mehrfach hinweggesetzt hat, kann er nicht verstehen: "Wie soll ich denn ein Solo spielen, wenn es keine Begleitung gibt?", fragt der Orchestermusiker.

Das Büro von Bürgermeister Osner, wo er sich beschwerte, hat ihm angeboten, eine Unterstützung für den guten Zweck zu prüfen. Wenn er fünf Tage im Jahr hier spielen könne, ohne zu jeder vollen Stunde den Standort zu wechseln und ohne auf die maßvolle Begleitung aus dem Lautsprecher zu verzichten, sagt er, könne er für Kinder in Not – sei es in Indien oder seien es die unter der schrecklichen Hautkrankheit Epidermolysis bullosa leidendenden Schmetterlingskinder hier bei uns in Europa – noch viel Gutes tun. Doch wie viel von diesem Don Quijote unter dem Frack er für so einen Kompromiss aufgeben müsste? Rudolf Diebetsberger weiß es nicht. Vor seinem Abschied hat er noch das Hus-Haus besucht, das an den Reformator erinnert, der für seine Aufsässigkeit vor über 600 Jahren in Konstanz mit dem Leben bezahlen musste.

Straßenmusiker und die Regeln, an die sie sich halten müssen

Das Geld liegt auf der Straße – das hoffen viele, die in der Fußgängerzone musizieren. Die Konstanzer Stadtverwaltung hat Regeln für den Umgang mit ihnen: