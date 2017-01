Allensbach Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß

Ein Autofahrer ist nach einem Wendemanöver mit einem Motorradfahrer kollidiert.

Ein Wendemanöver hat am Montagnachmittag zu einem Unfall auf der Kaltbrunner Straße geführt. Das teilt die Polizei mit. Der 19-jährige Fahrer eines Skoda ist mit einem aus Richtung Kaltbrunn kommenden 53-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Autofahrer kam von dem Gelände eines Autohauses und musste wenden, weil er mit der Fahrzeugfront in der Gegenrichtung stand. Dabei benutzte er teils die Gegenfahrspur und hat den entgegemkommenden Zweiradfahrer übersehen, vermutet die Polizei. Trotz einer Notbremsung konnte der Motorradfahrer den Unfall nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 1000 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht.