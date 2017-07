Reichenau Ein Abend voller Präzision im Reichenauer Münsterhof

Die Inselklassik mit der Südwestdeutschen Philharmonie lockt mehr als 600 Besucher in den Reichenauer Münsterhof.

Konzerte im Freien sind auch in der Bodensee-Region längst nicht mehr garantiert wettersicher. Viel Glück hatte die Südwestdeutsche Philharmonie aus Konstanz am Freitag im stimmungsvollen Klosterhof am Reichenauer Münster, dem mehr als 600 Besucher lauschten. Denn nur kurz, pünktlich zum Hexentanz in der Johannisnacht in Modest Mussorgskis „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“, fielen ein paar Tropfen – kein Vergleich zum heulenden Toben von Sturmwinden und auffahrendem Zischen im furiosen Musikgemälde.

Das Programm bei dieser Inselklassik enthielt Ohrwürmer aus der klassisch-romantischen Literatur wie etwa die mitreißende „Farandole“ aus Bizets zweiter Suite "L´Arlésienne" oder einige Sätzen aus den beiden "Peer Gynt"-Suiten von Edvard Grieg. Eher selten hört man die Ouvertüre zu "Le Carnaval Romain" eine effektvolle und virtuose Komposition, die Hector Berlioz 1844 über zwei Themen seiner Oper "Benvenuto Cellini" schrieb: Nach besinnlichem Auftakt, der das Liebesduett Cellini-Teresa aufgriff, entfalteten sich wirbelnde Tänze, etwa ein mitreißender Saltarello im Sechsachtelrhythmus – auf der Reichenau immer vom lauten Tschilpen der hungrigen Jungvögel im alten Klostergemäuer begleitet. Douglas Bostock setzte mit energischem Dirigat präzise Pointen, ließ die schönen Solostellen der Holzbläser, etwa in Antonin Dvoràks Ouvertüre „In der Natur“ mit wechselnden Vogelrufen klangfarbenreich herausarbeiten.

Präzision war wichtig an diesem Abend, denn es gab keinen Raum, der mit Halleffekten kleine Ungenauigkeiten kaschieren konnte. Kein Problem für das Orchester, das Tänzerisches der Streicher-Abteilungen ebenso sicher meisterte wie auffordernde Signale der Blechbläser, bevor ein großes, ruhiges Ausatmen bestens zur verträumten Abendstimmung passte. Überhaupt konnte Dirigent Bostock neben scharf gesetzten Zäsuren und zackigem Dirigat auch duftig-schwelgende Wogen fordern, die seine Musiker klangvoll umsetzten.



Anitras Tanz aus „Peer Gynt“ ist ein schmeichelnder Walzer, den die Violinen zum Pizzicato (gezupfte Spielweise) der tiefen Streicher singen. Tragisch und voller nordischer Tristesse dagegen „Der Brautraub“ aus der zweiten Suite, oder der aus dumpfem Stapfen von Fagott, tiefen Streichern und Pizzicato-Bässen sich turbulent steigernde Satz „In der Halle des Bergkönigs“ – eines der großen und bekanntesten Werke Griegs, es ist der vierte Satz aus der ersten Peer-Gynt-Suite.

Die bangen Blicke zum Himmel wurden bei den Zuschauern in der Pause weniger, denn die hinter den Wolken verschwindende Sonne hinter der Silhouette des Münsterturms bot ein farbenprächtiges Schauspiel. Die „Akademische Festouvertüre“ von Johannes Brahms, die gar nicht streng-akademisch daherkommt, war ein fetziger Schlusspunkt, mit Melodien bekannter Studentenlieder und dem markanten „Gaudeamus igitur“ (Lasst uns also fröhlich sein) als Finale.

Natürlich wurden anhaltender Applaus und Bravo-Rufe mit Zugaben belohnt: „Etwas zum Beruhigen“, wie Dirigent Bostock meinte, das schöne Lied Solvejgs, die sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Peer Gynt wartet, und „noch etwas zum Wieder-Wach-Werden“, der zünftige „Ungarische Marsch“ von Hector Berlioz, der aus dessen Werk Fausts Verdammnis stammt.

Nächste Termine

Noch zweimal können Interessierte man die Südwestdeutsche Philharmonie unter freiem Himmel, bei einem Open Air, erleben: Am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr spielt sie zusammen mit dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Leitung Tibor Bogáni) im Schlossgarten der Insel Mainau unter anderem Opern-Ouvertüren von Verdi und Wagner und am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr die traditionelle „Klassik am See“ unter Ari Rasilainen im Konstanzer Stadtgarten bei freiem Eintritt mit Mezzosopranistin Zandra McMaster.