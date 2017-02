Konstanz Ehefrau mit Hammer erschlagen: lebenslange Haftstrafe gefordert

Er soll seine schlafende Ehefrau mit einem Hammer brutal erschlagen haben - die Staatsanwaltschaft hat am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Angeklagten gefordert.

Im Prozess am Landgericht Konstanz soll am Nachmittag (14 Uhr) das Urteil verkündet werden, wie ein Sprecher mitteilte. Auch der Verteidiger ging nach Angaben des Gerichtssprechers in seinem Plädoyer von Mord und der damit verbundenen lebenslangen Freiheitsstrafe aus.Laut Staatsanwaltschaft überfiel der heute 59-jährige Angeklagte die schlafende Frau im Juli 2016 in ihrer neuen Wohnung in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und zertrümmerte ihr mit mehr als 35 Hammerschlägen das Gesicht. Als mutmaßliches Motiv nannte die Staatsanwaltschaft Eifersucht. Die Frau habe sich wegen eines anderen Mannes von ihrem Ehemann getrennt.