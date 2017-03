Konstanz Duo gründet Mädelscafé für Flüchtlingsfrauen und Deutsche

Im Mädelscafé sollen sich junge Frauen begegnen und einander kennenlernen – und zwar Geflüchtete und Einheimische. Es ist ein gemeinsames Projekt von Maltesern und Save me.

Sie sind fremd in Konstanz, haben keinen geregelten Alltag und keine Pläne für die Zukunft. Die Tage der jungen Frauen, die hierher geflohen sind, bieten oft dieselben Wiederholungen von Eintönigkeit und Alleinsein. Das möchten die Malteser Bodensee und die Organisation Save me ändern. Gemeinsam bieten sie alle zwei Wochen ein Mädelscafé für junge Flüchtlingsfrauen und deutsche Gleichaltrige an.

"Es soll eine Begegnung auf Augenhöhe sein", sagt Initiatorin Silvia Baumann von den Maltesern. "Natürlich gehe ich gern mit den jungen Flüchtlingsfrauen zum Arzt oder helfe ihnen auch sonst, aber eigentlich bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Die Frauen brauchen deutsche Freundinnen in ihrem Alter, die irgendwann vielleicht auch über unsere Cafénachmittage hinaus Zeit mit ihnen verbringen." Die beiden Organisationen starteten bereits einen Anlauf, doch mit den ersten Treffen im Café Malta in der Fürstenbergstraße sind sie nicht zufrieden. "Wir haben den Fehler gemacht zu sagen, die Mädchen dürften auch ihre Kinder und Mütter mitbringen", erzählt Silvia Baumann. Das Ergebnis: Beim letzten Treffen war die jüngste Teilnehmerin acht Monate alt, die älteste 52 Jahre. Die Betreuerinnen passten auf die Kinder auf, während die jungen Frauen Arabisch miteinander sprachen. "Das ist nicht Sinn der Sache", sagt Prema Hartkopf, 24, Masterstudentin der Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz, die neben Marion Woelki von der Uni zum Organisationsteam gehört.

So wagen die Anbieter nun einen Neuanfang und kümmern sich nur noch um junge Frauen zwischen 16 und 20 Jahren – aus dem Ausland, aber auch aus Konstanz oder Umgebung. Mit ihnen wollen sie basteln, kochen, Filme anschauen, Tassen bemalen oder in den Kletterpark gehen. "Die Teilnehmerinnen dürfen das Programm auch gern selbst mitgestalten", sagt Prema Hartkopf. Sie und ihre Organisationskolleginnen haben herausgefunden, dass in Konstanz rund 50 junge Flüchtlingsfrauen leben. "Der Kontakt zu ihnen ist mühsam, wir waren oft in den Einrichtungen unterwegs", erzählt Silvia Baumann. Nun gelte es, durch die Konstanzer Schulen zu tingeln und Konstanzer Mädchen anzusprechen. Wenn das Mädelscafé einen gewissen Besucherstamm hat, soll es wöchentlich stattfinden.

Einige Interessierte gibt es schon. Unter ihnen ist die 20-jährige Chifaa Arifi, geboren in Damaskus und aufgewachsen in Palästina. Sie ist seit gut einem Jahr in Konstanz, lernt Deutsch und langweilt sich ansonsten. Mit ihrem Vater und ihrem Bruder lebt sie in einem kleinen Zimmer in der Steinstraße, die restliche Familie ist in Deutschland und Schweden verteilt. Chifaa möchte beruflich etwas mit Informatik machen. Bis sie weiß, wo sie hingehört, sucht sie Anschluss in Konstanz. Vielleicht wird sie ja bald im Mädelscafé fündig.

Das Mädelscafé

An jedem zweiten und vierten Samstag im Monat findet ab 15 Uhr das Treffen für geflüchtete und deutsche junge Frauen im Alter von 16 bis 20 Jahren statt. Die Frauen kommen im Café Malta, Fürstenbergstraße 68 (Durchgang zwischen beiden Malteser-Häusern), zusammen. Die Teilnehmerinnen werden um Pünktlichkeit gebeten, damit die Abfahrt zu Ausflügen nicht verzögert wird. Gesucht werden außerdem Frauen, die Lust haben, sich ehrenamtlich an der Organisation zu beteiligen. Kontakt: Silvia Baumann, Telefon (0 75 31) 81 04 82; E-Mail: silvia.baumann@malteser.org (kis)