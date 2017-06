Konstanz Dumm gelaufen: Flasche geht zu Bruch und bespritzt BMW

Polizei sucht Person in Konstanz, die Glasflasche mit Farbe achtlos weggeworfen hat

Ein Unbekannter wollte Laut Polizeimeldung vermutlich eine Glasflasche mit weißer Farbe entsorgen, als er diese in der Nacht zum Dienstag über den Zaun eines Anwesens in der Eichhornstraße warf. Die Flasche ging zu Bruch und die Farbe spritzte gegen einen BMW, von dem sie mit größerem Aufwand entfernt werden musste. Hinweise bitte an das Polizeirevier Konstanz 07531/995-0.