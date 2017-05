Konstanz Drogenfunde beim Gute-Zeit-Festival im Bodenseestation

Ermittler haben bei zwölf Besuchern unterschiedliche Rauschmittel gefunden: Von Cannabis bis Kokain war alles dabei.

Zwölf Personen werden angezeigt, weil sie am Samstag, zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr, bei Kontrollen des Zolls und der Ermittlungsgruppe Rauschgift im Bereich des Bodenseestadions mit Betäubungsmitteln angetroffen wurden, wie die Polizei mitteilt. Die gemeinsame Kontrollaktion erfolgte vor und während des Gute-Zeit-Festivals im Bodenseestadion.



Bei den Betroffenen wurden jeweils Kleinmengen von Cannabis, Kokain, Amphetamin, Ecstasy, MDMA oder GHB sichergestellt. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen, da gegen ihn zwei Vorführungsbefehle vorlagen. Nachdem er die geforderten Geldstrafen in Höhe von rund 800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der gesuchte Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.