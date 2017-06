Konstanz Dreiste Masche am Telefon: Senioren im Fokus von Trickbetrügern

Mehrere Anzeigen bei der Polizei

Eine 82 Jahre alte Frau erhielt am Mittwochmittag einen Telefonanruf von einer Frau, die sich nicht mit ihrem Namen vorstellte. Als die Angerufene nachfragte ob sie ihre Bekannte Birgit sei, wurde dies bejaht und "Birgit" bat auch sogleich um einen Geldbetrag in Höhe von 4000 Euro, den sie nach dem Kauf einer Eigentumswohnung bis Freitag benötigen würde. Als die Angerufene erklärte, dass sie derzeit pleite sei und nicht helfen könne, legte die akzentfrei Deutsch sprechende Anruferin auf. Ein Schaden entstand somit laut Pressenotiz der Polizei nicht. Vier vier weitere Anrufe wurden der Polizei am Mittwochmittag angezeigt, bei denen eine sich als Bekannte ausgebende Frau mit osteuropäischem Akzent von einer 84-Jährigen Geld für einen Immobilienkauf forderte und von einer 85-Jährigen eine finanzielle Hilfe in Höhe von 20 000 Euro für einen Traktorkauf gefordert wurden. Auch ein 90-Jähriger und eine 94-Jährige erkannten die Anrufe als Betrugsversuche.

Fürstenberg

Dreister Dieb gibt sich als Bauarbeiter aus

Nach dem Bericht über einen Diebstahl am Dienstag trat ein Mann am Donnerstag gegenüber einer 91-Jährigen im Stadtteil Fürstenberg in gleicher Weise auf. Der Mann klingelte laut Pressenotiz der Polizei gegen 11.15 Uhr an der Wohnungstüre der Frau, sagte dass er von einer nahe gelegenen Baustelle kommen würde auf der es einen Wasserschaden gegeben habe, und er nun überprüfen müsse ob Wasser läuft. Noch bevor die 91-Jährige reagieren konnte, drückte sich der Mann in die Wohnung und ließ in Küche und Bad das Wasser laufen. Die Geschädigte wurde angewiesen im Bad den Schlauch an der Dusche zu halten. Währenddessen begab sich der Mann ins Wohnzimmer und entwendete Euromünzen im Wert von rund 1000 Euro. Personenbeschreibung: circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, korpulent aber nicht dick, hatte kurze dunkle Haare und sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Auffallend war, dass er weiße Gummihandschuhe trug. Hinweise an den Polizeiposten Wollmatingen, (07531) 942 993.