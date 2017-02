Dreiste Einbruchserie in der Region Konstanz weiterhin unaufgeklärt. Beamte sehen keinen Zusammenhang zu neuesten Fällen

Die Polizei tappt derzeit noch im Dunklen: Weder die spektakuläre Serie von vor zwei Wochen mit acht Einbrüchen in Allensbach, Hegne und auf der Insel Reichenau noch zwei Einbrüche in Allensbach sowie in Konstanz in der vergangenen Woche sind nach aktuellem Sachstand aufgeklärt. Nur soviel scheint sicher zu sein: "Wir gehen nicht davon aus, dass da ein Zusammenhang besteht", sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Ebenfalls geht die Polizei davon aus, dass die Bande nach der Serie Richtung Pfullendorf und Bodman-Ludwigshafen weitergezogen war, um dort nach gleicher Masche in Häuser einzubrechen, während die Besitzer in aller Seelenruhe schliefen. Dabei bohrt der Täter ein Loch von außen in den Rahmen des Fensters oder der Tür, fährt dann einen Gegenstand durch dieses Loch und öffnet damit Tür oder Fenster.

In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Fürstenbergstraße einzudringen. Dabei schoben sie an einem Balkon den Rollladen nach oben und beschädigten den Rollladen einer weiteren Tür. Die Bewohner wachten aufgrund des Geräusches auf und die Unbekannten konnten fliehen. "Auch der Einbruch in der Allensbacher Richard-Dilger-Straße am Dienstag dürfte nicht zu der Serie Fenster-/Türbohrer gehören", sagt Bernd Schmidt. Bei diesem Fall haben die Täter nach der bisherigen Sachlage das Reihenhaus über die Eingangstür betreten. Wie die Tür geöffnet wurde, ist bisher noch unklar. Die Täter entwendeten Bargeld, laut Polizei wurde der Einbruch zwischen 7.30 und 22.30 Uhr verübt.

Die Tatsache, dass in den vergangenen Wochen so viele Einbrüche verübt wurden, kommentiert Bernd Schmidt so: "Das sind Wellenbewegungen, die sich nicht vorhersehen lassen." Die Beamten seien trotzdem sensibilisiert derzeit, die Bewohner ebenfalls. So etwas wie einen Nachahmungseffekt schließt Schmidt aus: "Einbrecher schlagen nicht zu, wenn ein anderer Einbruch erfolgreich war, sondern dann, wenn sie es wollen – unabhängig von anderen."

Wer derzeit nachts in dunklen Wohngebieten unterwegs ist und von einer Streife gesehen wird, muss mit einer Kontrolle rechnen. Da ändert auch die Fasnacht nichts. Besondere Vorsicht ist in den kommenden Tagen geboten: Vor allem am Schmotzigen Dunschtig sind tausenden Menschen unterwegs, Häuser und Wohnungen stehen leer. "Doch das ist an Silvester, zur Urlaubszeit oder bei Beerdigungen ebenso der Fall", sagt Bernd Schmidt. "Wenn man sich danach richten würde, dürfte man ja nie mehr das Haus verlassen." Zumal zumindest die Serie von vor zwei Wochen verübt wurde, als die Menschen in den Häusern schliefen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz zu melden: Telefon 07531/995-0